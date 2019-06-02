شبکه ارتباطی زیرساخت هلال احمر رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر صبح امروز در نشست توسعه ارتباطات و فناوری‌های نوین در حوزه امداد و نجات و خدمات داوطلبانه که با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد گفت: جمعیت هلال احمر یک جمعیت ارتباطی است. حدود ۶۰ هزار امدادگر در تمامی پایگاه‌های کشور فعالیت می‌کنند و برای هماهنگی این یگان امدادی باید از فناوری روز ارتباطات استفاده کنیم. در حوادث و مناطق دور افتاده یک نیاز جدی داریم که بتوانیم با استفاده از تکنولوژی‌ها ارتباط برقرار کنیم. از سوی دیگر جمعیت هلال احمر به دلیل اینکه یک سازمان داوطلبانه است، در حوادث به مردم امداد رسانی می‌کند. از سویی دیگر جمعیت سازمان عام‌المنفعه است که می‌خواهد در کنار مردم باشد به همین جهت نیاز است بتوانیم با جامعه ارتباط نزدیکی داشته باشیم.



پیوندی با بیان اینکه امروز نیاز است ارتباطات قوی با بدنه جامعه داشته باشیم و به همین جهت باید دارای یک شبکه ارتباطی قوی باشیم، عنوان کرد: امروز دو میلیون داوطلب داریم که ۴۰۰ هزار نفر عضو رسمی سازمان هستند، تا به امروز تلاش‌های خوبی در هلال احمر صورت گرفته اما کافی نبوده است. علاوه بر این نیازهای متعددی داریم مانند آموزش همگانی که باید به آن پرداخته شود چرا که کشور حادثه خیزی هستیم.

وی افزود: امروز باید یک حرکت جدی و همگانی در این زمینه انجام شود تا بتوانیم از مصدومیت‌های جدی در حوادث جلوگیری کنیم. بخش دیگری از این نیازها مربوط به اطلاع‌رسانی و هشدار دادن به مردم در زمان حادثه است، و برای جلوگیری از وقوع حوادث، باید بر روی اطلاع رسانی به موقع کار کنیم. البته در وزارت ارتباطات فعالیت‌هایی صورت گرفته اما در جمعیت هلال احمر هنوز کاری انجام نشده است.

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه یکی دیگر از نیازها امدادرسانی به آسیب دیدگانی است که در جریان حوادث ارتباط آنها با همه قطع شده است، عنوان کرد: باید یک شبکه ارتباطی وجود داشته باشد تا بتوانیم خدمات را به آن افراد برسانیم. علاوه بر این افرادی هستند که در مناطقی مانند جنگل و کوه و دشت دچار حادثه می‌شوند که نیاز است برای خدمت رسانی به این افراد دارای یک شبکه ارتباطی باشیم. در نتیجه موضوع به روز رسانی و تجهیز وسایل ارتباطی در جمعیت هلال احمر بسیار اهمیت دارد به همین دلیل به همکاری با وزارت ارتباطات نیاز داریم.

وی با اشاره به رونمایی از سامانه ستاره ۱۱۲ مربع گفت: این سامانه پل ارتباطی جمعیت هلال احمر و مردم است تا آنها بدانند کمک‌هایشان چگونه توزیع می‌شود. امروز در ۱۷ استان کشور ارتباط آنالوگ تبدیل به دیجیتال شده و در مراکز استان‌ها مرکز هدایت عملیات داریم که از تکنولوژی خوبی برخوردار است. در ارتباطات نیز موضوع حائز اهمیت، سرعت پیشرفت تکنولوژی است که باید متناسب با این سرعت حرکت کنیم.

وی با اشاره به رونمایی از شبکه نورنتا (شبکه ارتباطی زیرساخت اختصاصی جمعیت هلال احمر) تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با همکاری دوسویه با وزارت ارتباطات تجهیزات‌مان را به روز کنیم. با استفاده از شبکه نورنتا می‌توان بصورت بیسیم با ۱۷ مرکز استان ارتباط برقرار کرد و این شبکه توسط وزیر ارتباطات رونمایی و تست شد.