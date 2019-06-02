آغاز اجرای طرح سالم سازی در سواحل گیلان/۳۵ طرح اجرا می شود

مونا ابروفراخ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز اجرای طرح سالم سازی سواحل در استان گیلان همزمان با ۹ استان ساحلی کشور، اظهار کرد: این طرح از هفته جاری آغاز و تا پنجم مهر ماه امسال ادامه دارد.

وی افزود: به منظور کاهش غرق شدگی از شنا در مناطق خارج از طرح‌ها ی سالم سازی خودداری می‌شود.

دبیر ستاد ساماندهی سواحل گیلان در ادامه با بیان اینکه بر اساس جلسات برگزار شده این ستاد ساماندهی سواحل وظیفه دستگاه‌های عضو کمیته‌های ۹ گانه مشخص شده است، گفت: در این ستاد عوامل امنیتی، امداد و نجات، هلال احمر و اورژانس و سایر دستگاه‌های متولی، خدماتی رفاهی، بهداشتی و گردشگری به مسافران ورود به طرح‌های سالم سازی مشخص شده است.

وی با اشاره به اجرای ۳۵ طرح سالم سازی در ۶۸ شناگاه در استان گیلان، ادامه داد: این طرح از سواحل شهرستان رودسر تا بندر آستارا در محدوده جغرافیایی ۹ شهرستان استان گیلان اجرا می‌شود.

ابرو فراخ همچنین از تمامی شهروندان گیلانی و مسافران خواست با توجه به جلوگیری از هر گونه غرق شدگی و کاهش تلفات انسانی از شنا در خارج از طرح‌ها جدا خودداری کنند.