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۱۲ خرداد ۱۳۹۸، ۱۶:۲۶

طرح خطرناکی از سوی تل آویو در راه است

طرح خطرناکی از سوی تل آویو در راه است

مسئول پرونده شهرک سازی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری به طرح خطرناکی که مقامات تل آویو به دنبال انجام آن هستند، اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، غسان دغلس، مسئول پیگیری پرونده شهرک سازی اسرائیل در کرانه باختری از قصد مقامات صهیونیست برای توسعه دادن شهرک براخا در جنوب نابلس از طریق ملحق کردن ۵۱۱ جریب از اراضی مجاور آن خبر داد.

وی افزود: اشغالگران اسرائیلی، طرحی را در دست اجرا دارند که بر اساس آن ۵۱۱ جریب از مناطق خله الشیخ احمد و المشالح و اراضی روستای بورین و کفرقلیل با هدف توسعه شهرک صهیونیست نشین براخا، مصادره خواهد شد.

شهرک براخا در سال ۱۹۸۳ در جنوب شهر نابلس در کرانه باختری بنا شد که به مرور زمان بر تعداد ساکنان صهیونیست آن افزوده شده است.

کد مطلب 4632033

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