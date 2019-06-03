احزاب چپ و «دموکرات آزاد» آلمان خواستار انتخابات زودهنگام شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیتمار بارچ» رئیس فراکسیون پارلمانی حزب چپ‌های آلمان در گفتگو با شبکه تلویزیونی «زد دی اف» اظهار داشت: با توجه به کناره گیری «آندریا نالس» از ریاست حزب سوسیال دموکرات که بخشی از دولت ائتلافی را تشکیل می دهد، باید در فکر برگزاری انتخابات زودهنگام باشیم.

وی افزود: در حال حاضر و با توجه به شرایط کنونی تنها راهی که وجود دارد برگزاری انتخابات زودهنگام بوده تا مردم بتوانند درباره تداوم یا عدم تداوم دولت ائتلافی اعلام نظر کنند.

از سوی دیگر «الکساندر گولند» رئیس فراکسیون دموکرات آزاد در پارلمان آلمان نیز اعلام کرد که حزب متبوعش خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی هستند.

این در حالی است که آنگلا مرکل صدراعظم آلمان در سخنان شب گذشته خود از تداوم فعالیت دولت ائتلافی در این کشور خبر داده است.