انتشار دستاوردهای حوزه تصویربرداری نوری در مجلات بین المللی

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه «پیشران نوروفوتونیک» متشکل از اساتید پژوهشکده لیزر و پلاسما و گروه مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در زمینه طراحی، ساخت و بکارگیری سیستم‌های «اپتوژنتیک» و «تصویربرداری نوری» در حیطه علوم اعصاب در حال فعالیت هستند.

محققان عضو این گروه در یک تلاش علمی موفق شدند با حمایت‌های ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، سیستم اپتوژنتیک برای کنترل نوری سیستم‌های عصبی، دستگاه‌های پیشرفته تصویربرداری نوری از مغز با روش سیگنال ذاتی، تصویربرداری نوری از مغز به روش استفاده از رنگدانه های حساس به ولتاژ و تصویربرداری نوری به روش اسپکل لیزری را در کشور طراحی و تولید کنند.

دستآوردهای علمی این گروه در زمینه «اپتوژنتیک» برای مطالعات بیماری «اتیسم» درمقاله ای با عنوان «optogenetic stimulation of the anterior cingulate cortex ameliorates Autisitic-Like behaviors in rats induced by neonatal isolation caudate putamen as a site for alteration» در مجله پزشکی «نورومولکولار» به چاپ رسید.

مقاله دیگر این گروه در ارتباط با مطالعات سلول‌های بنیادی که با همکاری مؤسسه رویان و با استفاده از سیستم تصویربرداری VSD طراحی و ساخته شده در گروه پیشران نوروفوتونیک با عنوان “Human cardiomycytes undergo enhanced maturation in embryonic stem cell-derived organoid transplants ” در مجله "بایومتریال " منتشر شد.

گروه «پیشران نوروفوتونیک» همچنین روش‌های مختلف تصویربرداری نوری برای مانیتورکردن سلول‌ها درسیستم های آزمایشگاه بر روی تراشه «Lab on Chip» ، در مقاله‌ای با عنوان «Optical imaging approaches to monitor static and dynamic cell on chip platforms:A tutorial review» در مجله معروف «Small » انتشار یافت .