دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید خواهان تاخیر تحریم های هواوی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید از کنگره آمریکا خواسته اجرای تحریم‌ها در قبال شرکت هواوی را به تأخیر بیندازند. طبق قانونی که سال گذشته تصویب شده شرکت‌هایی که با هواوی همکاری می‌کنند، از سوی دولت فدرال نیز تحریم می‌شوند.

این قانون که NDAA نام گرفته استفاده از بودجه فدرال برای خرید تجهیزات از هواوی را ممنوع و دلیل آن را نگرانی‌های امنیت ملی اعلام کرده است.

NDAA‌شامل ممنوعیت خرید مستقیم تجهیزات هواوی نیز می‌شود و از سال جاری اجرا خواهدشد.

اما کاخ سفید اعلام کرده به ۲ سال زمان نیاز دارد تا بخش‌های دیگر این قانون را تکمیل کند. زیرا کاخ سفید قصد دارد در قوانین جدید شرکت‌های تهیه کننده و پیمانکارانی که از تجهیزات هواوی استفاده می‌کنند را نیز تحریم کند.

«جیکوب وود» سخنگوی دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرده است: می‌خواهیم تضمین کنیم شرکت‌هایی که با دولت آمریکا همکاری می‌کنند یا کمک‌های مالی از دولت فدرال دریافت می‌کنند زمان کافی در اختیار دارند تا بتوانند تجارت خود با هواوی و شرکت‌های فناوری دیگری که در قانون NDAA ذکر شده را پایان دهند.

درهمین راستا «راسل وویت» (Russel Vought) مدیر دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید در نامه‌ای از نمایندگان کنگره و همچنین مایک پنس (معاون رئیس جمهور آمریکا) خواسته این تحریم‌ها را به تعویق بیندازند. طبق این نامه تأخیر تحریم‌ها به اجرای مؤثر آن بدون به خطر انداختن اهداف امنیتی مورد نظر است.

طبق این نامه وویت از نمایندگان خواسته تحریم‌ها علیه پیمانکاران دولتی که تجهیزات از هواوی می خرند به جای ۲ سال از ۴ سال دیگر اجرایی شود.

همچنین با اجرایی شدن این تحریم‌ها علیه هواوی و شرکت‌های فناوری چینی تعداد پیمانکارانی که بتوانند بدون تأخیر با دولت آمریکا همکاری کنند به شدت کاهش خواهد یافت.

این ممنوعیت بخشی از برنامه فشار آمریکا علیه شرکت هواوی به عنوان بزرگترین تولید کننده تجهیزات مخابراتی جهان است.