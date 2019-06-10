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۲۰ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۳۱

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

مشکلات درمان سرطان در ایران/ برنامه ملی غربالگری نداریم

مشکلات درمان سرطان در ایران/ برنامه ملی غربالگری نداریم

عضو هیئت مدیره جامعه جراحان، مراجعه دیرهنگام بیماران مبتلا به سرطان و نبود برنامه ملی غربالگری سرطان ها را از جمله مشکلات این حوزه برشمرد.

مرتضی عطری، در حاشیه برگزاری چهل و سومین کنگره جامعه جراحان، با اشاره به پیشرفت های جراحی سرطان در کشور، به خبرنگار مهر، گفت: امروزه می توان ادعا کرد که جراحان کشور ما در حوزه جراحی های سرطان همگام با دنیا توانایی انجام انواع جراحی ها را با کیفیت و استانداردهای به روز دارند.

این جراح سرطان افزود: جراحی های متخصصین کشور ما به قدری قابل قبول است که نه تنها بیماران داخلی بلکه بیمارانی هم از کشورهای منطقه و حتی گاهی از کشورهای اروپایی، آمریکا و یا کانادا برای درمان به ایران مراجعه می کنند.

عضو هیئت مدیره جامعه جراحان، مراجعه دیرهنگام بیماران مبتلا به سرطان و همچنین نبود یک برنامه ملی غربالگری برای سرطان های مختلف را از جمله مشکلات این حوزه برشمرد و گفت: هرچند که هیچ مشکلی از لحاظ جراحی های سرطان در کشور نداریم، اما اغلب بیماران کشور در مراحل پیشرفته سرطان مراجعه می کنند که همین موجب درمان طولانی تر و پرهزینه تر شده و اثربخشی درمان کاهش می یابد.

عطری یادآور شد: پس از نمونه برداری از بافت درگیر، بعد از تشخیص سرطان، بسته به نوع بیماری، درجه بدخیمی و وسعت آن طرح درمانی پایه ریزی می شود که باتوجه به تشخیص پزشکان، درمان های دارویی، شیمی درمانی، رادیوتراپی و جراحی برای درمان بیمار استفاده می شوند.

وی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی در بهبود کیفیت درمان ها، آگاهی مردم در حوزه سرطان، پیشگیری و یا مراجعه و تشخیص به موقع و یا غربالگری در سنین جوانی است چراکه با تشخیص اولیه، درمان ها بسیار امیدوار کننده خواهد بود.

کد مطلب 4636750
حبیب احسنی پور

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