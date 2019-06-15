نشست هم اندیشی شورای هیئات مذهبی رباط کریم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه نشست هم اندیشی شورای هیئات مذهبی رباط کریم که با حضور حجت اسلام حیدری، سرپرست و هدایتی، کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی و رییس و اعضای شورای هیئات مذهبی رباط کریم به منظور برنامه ریزی سالروز شهادت امام جعفر صادق (ع) و هفته مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.

در این نشست، حجت الاسلام حیدری، با تشکر از فعالیت اعضای شورای هیئات مذهبی، بر ساماندهی و بازرسی از هیئت‌های مذهبی در طول سال تاکید کرد.

در ادامه، سعید بیات، رئیس شورای هیئات مذهبی رباط کریم، گزارشی از فعالیت شورا را در سه ماهه اول سال جاری بیان کرد.

همچنین در این نشست قرار شد، در روز شهادت امام صادق (ع)، تجمع و دسته جات عزاداری در شهرهای رباط کریم، نصیرشهر و پرند برگزار شود و با توجه به فرارسیدن سال روز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، میز خدمت در نماز جمعه‌های شهرستان با محوریت تبلیغات اسلامی انجام شود.

