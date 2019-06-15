به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل خلیل زاده صبح امروز در یک نشست خبری درمورد واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس با بیان اینکه واگذاری‌ها باید طبق اصل ۴۴ انجام شود، گفت: موضوع اصل ۴۴ به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و تا به امروز نیز در این زمینه کوتاهی شده است.

نایب رئیس اتاق تعاون ایران اظهارداشت: این دو باشگاه می‌توانند در قالب سهامی عام واگذار شوند. در حال حاضر پیشکسوتان باشگاه استقلال اقدام به برگزاری نشست‌هایی کرده و کار به صورت جدی در باشگاه استقلال و پرسپولیس دنبال خواهد شد.

خلیل زاده ادامه داد: تاکنون کارهای کارشناسی زیادی برای فراهم شدن زمینه واگذاری این باشگاه‌ها انجام شده و عملیاتی شدن این کار می‌توانند این دو باشگاه را از حالت دولتی خارج کند.

وی تاکید کرد: اگر مردم در این دو باشگاه سهامدار شوند، مجامع باشگاه‌ها هیأت مدیره و مدیر عامل را انتخاب خواهد کرد و این به عدالت نزدیک‌تر است.

ریالی از ۱۸ هزار میلیارد تومان سهم تعاون از واگذاری‌ها پرداخت نشده است

نایب رئیس اتاق تعاون ایران، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص مطالبه ۱۸ هزار میلیاردی بخش تعاون از دولت، بابت درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها به بخش خصوصی گفت: عملاً حتی همگی شرکت‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده است نیز، موفق نبوده اند.

وی درباره تهاتر این بدهی با دولت و ورود سازمان برنامه و بودجه به این موضوع نیز گفت: در این خصوص اقداماتی در حال انجام است که طی ۲۰ روز آینده، حتماً در این خصوص، اطلاع رسانی خواهیم کرد؛ اما متأسفانه از زمان اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی تا به امروز، ریالی از سهم ۳۰ درصدی بخش تعاون از محل واگذاری‌ها، پرداخت نشده است.

کارت بازرگانی به دست مرزنشینان نمی‌رسد

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مرزنشینان کشور در بخش دیگری از اظهاراتش، با انتقاد از فرایند توزیع کارت بازرگانی به مرزنشینان گفت: متأسفانه به دلیل اینکه وزارت بازرگانی وقت، توزیع کارت‌های بازرگانی در مرزها را به یک شرکت واگذار کرده بود، بسیاری از مرزنشینان موفق به دریافت کارت بازرگانی نشدند؛ بر این اساس، یا اینکه کارت بازرگانی به دست مرزنشین نمی‌رسد، یا اینکه مرزنشینی که درآمد کافی ندارد، تمکن مالی برای پرداخت هزینه در قبال دریافت کارت بازرگانی را هم ندارد.

خلیل زاده درخصوص رفع مشکل توزیع کارت بازرگانی به مرزنشینان نیز گفت: خوشبختانه وزیر صنعت و آقای شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیگیر رفع این موضوع هستند.