پرداخت تسهیلات ارزان قیمت برای برقی کردن چاه های کشاورزی تنگستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسن رفیعی‌پور عصر شنبه در نشست با مسئولان جهاد کشاورزی استان بوشهر اظهار داشت: حوزه کشاورزی شهرستان تنگستان از گستردگی و اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و توسعه شهرستان تنگستان با توسعه بخش کشاورزی عجین شده است.

وی با اشاره به اینکه معیشت و اشتغال مردم شهرستان وابسته به بخش کشاورزی است بیان کرد: در بخش مرکزی معیشت، اشتغال و درآمد مردم از راه نخیلات، صیفی و سبزیجات است که با توجه به اینکه وضعیت قیمت خرما در سال جاری بهتر شده می‌طلبد توجه بیشتر به این حوزه داشته باشیم و در بخش دلوار نیز شیلات بخش عمده اشتغال و معیشت مردم را در بر می گیرد.

فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه برای تکمیل سد خائیر اعتباری بالغ ۶۰ میلیارد تومان در سفر ریاست جمهوری به استان به آن اختصاص داده شده یاد آور شد: یکی از مشکلات عمده نخیلات شهرستان بحث آب است وبا عنایتی که جناب آقای استاندار و نماینده مجلس داشتند روند اجرایی احداث سد خائیز از پیشرفت فیریکی ۳۰ درصد بر خوردار است که در حد مطلوب می باشد و با تکمیل سد خائیز مشکل آب نخیلات حل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه جعمیت زیادی در بخش کشاورزی و شیلات تنگستان فعالیت دارند افزود: حجم گسترده ای از سرمایه گذاری هایی که در صنایع جدید در تنگستان در دست اجرا می باشد باید اذعان کرد بیشتر آن وابسته به صنایع کشاورزی است.

رفیعی پور با تقدیر از تلاش های صورت گرفته در اجرای پروژه شبکه برق برای برق رسانی به چاه های کشاورزی، خواستار پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به کشاورزان برای برقی کردن چاه های کشاورزی شدند.

وی مطالعه در راستای اجرای طرح ساماندهی آبیاری نوین نخیلات، آبیاری تحت فشار، اجرای راه های دسترسی بین مزارع، تسهیلات ارزان قیمت برای کشاورزان، مبارزه با آفات نخیلات و ملخ و تامین خودرو برای اداره شهرستان از مطالبات عمده بخش کشاورزی شهرستان دانست.