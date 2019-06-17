نرم افزارهای اداری مستقل از بسترهای خارجی حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فراخوان سازمان فناوری اطلاعات ایران به منظور استفاده از دانش متخصصان داخلی در طراحی نرم افزار منتشر شد.
سازمان فناوری اطلاعات ایران در این فراخوان اعلام کرد که به منظور بهرهبرداری از توان فنی متخصصان داخلی جهت طراحی و پیادهسازی نرمافزارهای اداری مستقل از بسترهای خارجی، نظیر پایگاه داده، سیستمعامل، مرورگرهای خاص و … از فعالان این بخش حمایت میکند.
متقاضیان باید با تکمیل فرمی که در سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران قرار داده شده است، پیش نمایش و معرفی کلی از سامانهها و نرم افزارهای خود را ظرف مدت دو هفته به این سازمان ارسال کنند.
پس از راستی آزمایی و بررسی مستندات ارسالی، نتیجه به متقاضیان منعکس خواهد شد.
به گزارش مهر، بومی سازی سرویسهای پایه کاربردی از جمله سیستم عامل، مرورگر، موتور جستجو و ایمیل بومی در راستای استقلال از نمونههای خارجی، از جمله تکالیف وزارت ارتباطات است که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات بر آن تاکید شده است.
نظر شما