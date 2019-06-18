بیش از ۲.۵ تن انواع مواد مخدر در سیستان و بلوچستان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس، سردار محمد قنبری اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان سیستان و بلوچستان با یک سری کار گسترده اطلاعاتی به سرنخ هایی از قاچاق محموله سنگین موادمخدر توسط یک باند حرفه ای قاچاق از مناطق مرزی به حوزه شهرستان سراوان دست یافتند.

وی افزود: تیم عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان با همکاری تیم هایی از ماموران انتظامی سراوان پس از چندین شبانه روز کار گسترده اطلاعاتی سرانجام محل دپو محموله مواد مخدر را در یکی از مناطق عقبه مرزی این شهرستان شناسایی و تحت نظر قرار دادند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: ماموران پلیس با کنترل نامحسوس محل سرانجام ساعت ۱۸ عصر روز گذشته با مراجعه قاچاقچیان به محل برای جابجایی محموله با آنها درگیر که با توجه به آتش پرحجم تکاوران پلیس، قاچاقچیان زمین گیر شدند.

وی ادامه داد: در این عملیات مقتدرانه ضمن دستگیری سه قاچاقچی در پاکسازی از منطقه، یک تن و ۹۲۲ کیلوگرم تریاک، ۲۳۰ کیلو مرفین، ۳۲۳ کیلوگرم حشیش، ۴۳ کیلو و ۴۶۰ گرم هروئین، ۲ دستگاه وانت، یک دستگاه موتورسیکلت و مقادیری سلاح و مهمات کشف کردند.

سردار قنبری با اشاره به ادامه تحقیقات برای شناسایی و دستگیری دیگر اعضای متواری این باند مسلحانه گفت: نیروی انتظامی در گلوگاه ها و ورودی ها قاچاق حضور فعال دارد و در راه مبارزه با مواد مخدر تلاش می کند.