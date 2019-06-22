طراحی ابزار شناسایی ویدئوهای جعلی با دقت ۹۶ درصد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یاهونیوز، این ابزار که در مؤسسه USC ISI آمریکا ابداع شده، با بررسی حالات چهره و حرکات سر افرادی که در یک فایل ویدئویی مشکوک مشاهده می‌شوند، می‌تواند واقعی بودن یا جعلی بودن ویدئوی مذکور را تشخیص دهد.

در سال‌های اخیر و با پیشرفت فناوری هوش مصنوعی طراحی و تولید ویدئوهای جعلی که در آنها افراد مشهور در حال بیان جملات و اظهارات جنجالی هستند، افزایش یافته و تشخیص این ویدئوها از ویدئوهای واقعی به یک چالش جدی مبدل شده است.

تا به امروز برای شناسایی ویدئوهای جعلی تولید شده با هوش مصنوعی از روش بررسی فریم به فریم آنها استفاده می‌شود. اما ابزار جدید که با سرعت و دقت بیشتری عمل می‌کند، با مرور کلی هر ویدئو و پردازش سریع‌تر اطلاعات و نیز مقایسه حالات و اجزای چهره در فریم‌های مختلف می‌تواند جعلی یا واقعی بودن ویدئو را تشخیص دهد.

محققان برای طراحی ابزار یادشده هزار ویدئوی جعلی را برای آن به نمایش درآورده اند و از این طریق توانایی آن برای تشخیص چنین ویدئوهایی را افزایش داده اند. انتظار می‌رود این ابزار به خصوص در جریان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا مورد استفاده قرار بگیرد.