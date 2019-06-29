دستورالعمل کمپ کارآفرینی دانشگاه علمی کاربردی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، مهدخت بروجردی علوی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل برگزاری کمپ کارآفرینی استانی پس از جمع بندی نظرات واحدهای استانی و تصویب در کمیته کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه اشتغال و توسعه کارآفرینی و همچنین نیل به اهداف مقرر در سند راهبردی این دانشگاه در افق ۱۴۰۴، اولین کمپ کارآفرینی واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار می‌شود.

وی گفت: کمپ کارآفرینی به منظور تشویق و ترویج فرهنگ ایده‌پردازی و خلاقیت، شناسایی و حمایت از ایده‌های نو، توسعه تفکر به کارگیری علوم و فناوری و آموخته‌های دانشگاهی در راستای تولید ثروت، آشنایی دانشجویان با موضوع چگونگی راه‌اندازی یک کسب و کار، آشنایی با چگونگی جلب سرمایه و تأمین منابع مالی جهت توسعه کارآفرینی، تعامل مؤثر صاحبان ایده، دانشگاه و سرمایه‌گذار در جهت تکمیل چرخه تبدیل ایده به کسب و کار، با توجه به ظرفیت‌های بومی هر استان برگزار می شود.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: کمپ کارآفرینی دانشگاه جامع علمی‌کاربردی را نوعی رویداد علمی فشرده (حداکثر پنج روز) معرفی کرد که به طور پیوسته و طی چند مرحله عملیاتی مشخص در مکان مناسب برگزار شده و زمینه تقویت تفکر خلاق، ایده‌پردازی تجاری و بازآموزی مفاهیم و قواعد کارآفرینی را ایجاد کرده و به تدوین یک طرح کسب و کار کاربردی و ارائه آن در بورس ایده منتهی می شود.

وی مخاطبان این رویداد را دانشجویان و دانش آموختگان این دانشگاه برشمرد و افزود: از بخش های اصلی کمپ کارآفرینی می توان به برگزاری کارگاه‌ها و سمینارهای تخصصی از جمله کارگاه موفقیت، طراحی آینده، تغییر در نوع نگرش، خلق ایده، خلاقیت، نوآوری، تهیه طرح کسب و کار و برندسازی، همچنین مشاوره با متخصصان در قالب کلینیک تخصصی، رایزنی با سرمایه‌گذاران و صندوق های مخاطره پذیر و بورس ایده اشاره کرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی یادآور شد: روسای واحدهای استانی این دانشگاه در صورت تمایل به برگزاری کمپ می توانند برنامه زمان بندی و محورهای پیشنهادی را تا ۲۳ تیرماه به دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه اعلام کنند.