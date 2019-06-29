جلال مقامی دوبلور پیشکسوت در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فعالیت این روزهایش بیان کرد: واحد دوبلاژ صداوسیما و خیلی جاهای دیگر اصرار دارند که با من کار کنند اما من به دلیل مشکلات و بیماریای که داشتم، در این سالها ترجیح دادم کمتر کار کنم.
وی افزود: در حال حاضر وقت خودم را با خواندن کتاب و دیدن فیلم در سینما میگذرانم و دوست ندارم که با ارائه کاری ضعیف، اعتبار و سابقه خودم را خدشهدار کنم.
این دوبلور پیشکسوت با اشاره به کیفیت آثاری که در شبکه نمایش خانگی وجود دارد، تصریح کرد: سریالهای شبکه نمایش خانگی را دنبال میکنم و بعضی اوقات واقعاً از پولی که برای آنها میدهم پشیمان میشوم.
مقامی در بخش دیگر صحبتهای خود با بیان اینکه نمیتوان چندان به دوبلورها به دلیل آثاری ضعیفی که ارائه میشود، ایراد گرفت، گفت: من قبلاً هم گفته بودم، در شرایط فعلی نباید چندان به دوبلورها ایراد گرفت، فیلمها دیگر کیفیت سابق را ندارد. واقعاً فیلمهای کرهای هم دیگر مانند قدیم باکیفیت نیست و تعداد خیلی کمی سریال است که میتوان آنها را در دسته آثار با کیفیت کرهای قرار داد.
وی ادامه داد: دوبله ارتباط خیلی زیادی به بازیگر دارد. خیلی از دوبلورهای قدیم به این دلیل مورد توجه قرار میگرفتند که کار دوبله را روی صدای بازیگرانی انجام میدادند که تواناییهای زیادی در ایفای نقش داشتند. از من چندین بار سوال شد که استاد من در کار دوبله چه کسی بوده است؟ من در پاسخ به این سوال، نام چند تن از اساتیدم را میبرم اما معتقدم این هنرپیشهها بودند که استاد واقعی من بودند.
دوبلور سریال «لبه تاریکی» با بیان اینکه در حال حاضر فضای دوبله چندان مساعد نیست، گفت: جوانانی که بهتازگی وارد دوبله شدهاند بعضی صدای خوبی دارند اما متأسفانه محیط دوبله در حال حاضر چندان مساعد نیست. ما هم این دوره را گذراندیم اما زمان قدیم شرایط دوبله بهتر از الان بود. به طور مثال من در آن دوران آثار سینمایی را دوبله میکردم و همزمان موقع اکران آنها هم به سینما میرفتم و فیلم را با مردم تماشا میکردم. آن زمانها هم سینماها بسیار از امروز شلوغتر بود.
وی در پایان گفت: زمانی که فیلم آغاز میشد و مردم بازیگری که من صدایش را دوبله کردم، تشویق میکردند، انرژی زیادی میگرفتم. مردم آن بازیگر را تشویق میکردند اما من خودم را در آن فیلم سهیم میدانستم و به همین دلیل بود که از این کار انرژی میگرفتم. اما این شرایط برای جوانانی که امروز دوبله کار میکنند در حال حاضر وجود ندارد.
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