تاکید رؤسای جمهور ترکیه و روسیه بر گسترش روابط

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهوری ترکیه در حاشیه اجلاس سران اقتصادی جهان موسوم به گروه ۲۰ در شهر اوزاکای ژاپن با ولادیمیر پوتین همتای روسیه ای خود دیدار کرد.

اردوغان در این دیدار از گسترش روابط میان دو کشور ابراز خرسندی کرد.



پوتین نیز با ابراز خوشحالی از دیدار با اردوغان گفت: حجم تراز تجاری میان دو کشور تا ۱۵% افزایش یافته است. سال گذشته ۶ میلیون گردشگر روسی از ترکیه دیدن کردند که رکوردی بی سابقه در نوع خود محسوب می شود.

به گزارش رویترز، این درحالیست که رئیس‌جمهوری ترکیه امروز شنبه و تنها دقایقی پیش از این دیدار به خبرنگاران گفته بود: هیچ عقب نشینی در موضوع سامانه‌های اس -۴۰۰ نداریم. منتظر آغاز فرایند ارسال سامانه ها هستیم. انتظار می‌ رود که آنها را در نیمه نخست جولای سال جاری میلادی (ماه آینده) دریافت کنیم.

گفتنی است، آمریکا تهدید کرده بود در صورتی که ترکیه سامانه های پدافند اس- ۴۰۰ را از روسیه خریداری کند، از سوی آمریکا تحریم می شود.