به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری نوزدهمین جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی، آثار بخش مرور جشنواره نوزدهم نمایشهای آیینی و سنتی که به نام «یادواره زندهیاد سعدی افشار» است، توسط ابراهیم گلهدارزاده کارگردان، پژوهشگر و استاد دانشگاه، علی شمس نویسنده و کارگردان و خیرالله تقیانیپور نویسنده و کارگردان ارزیابی و انتخاب میشوند.
این گروه که پیشترکار خود را آغاز کرده، ۶۶ اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره را بررسی کارشناسی میکند و به زودی آثار نهایی معرفی میشوند.
بخش مرور جشنواره، شامل نمایشهای آیینی و سنتی میشود که از تاریخ ۱۱ شهریورماه سال ۱۳۹۶ تا ۳۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۸ در یکی از تالارهای تئاتر کشور حداقل ۱۰ اجرا داشتهاند.
از بین ۶۶ اثر رسیده به دبیرخانه، ۲۲ نمایش از تهران و ۴۴ نمایش از دیگر استانهای کشور بودهاند.
نوزدهمین جشنواره نمایشهایی آیینی و سنتی به دبیری داود فتحعلیبیگی از عید قربان تا عید غدیر در مردادماه برگزار میشود.
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