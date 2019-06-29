به گزارش خبرنگار مهر، در سالروز بیست و پنجم شوال، روز شهادت امام جعفر صادق (ع)، خیل عظیمی از زائران و مجاوران کریمه اهل بیت (ع) خود را به شهر مقدس قم رساندند تا در عزای شهادت صادق آل محمد (ص) شرکت کنند.

خیابان‌ها، کوچه‌ها و معابر شهر قم از دیروز به مناسبت شهادت صادق آل محمد (ص) سیاه‌پوش شد و هم اکنون خیابان‌های اطراف حرم محل رفت و آمد هیئت‌های مذهبی به سمت حرم مطهر است.

صبح امروز نیز بازاریان قم با تعطیلی مغازه‌هایشان مراسم مختلف عزاداری در بازار و مساجد اطراف حرم مطهر و میدان آستانه برپا کردند.

مراسم عزاداری در بیوت مراجع تقلید از جمله آیات عظام وحید خراسانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و حسینیه امام خمینی (ره) از سوی دفتر مقام معظم رهبری برگزار شد و سخنرانان درباره شخصیت و اندیشه‌های رئیس مذهب جعفری سخنرانی کردند و مداحان نیز به ذکر مصیبت پرداختند.

دسته‌های عزادار سینه زن و زنجیر زن نیز از صبح شهادت امام صادق (ع) با حرکت به سمت حرم مطهر کریمه اهل بیت (س) مصیبت جد بزرگوار این بانوی کرامت را به محضر ایشان تسلیت گفتند.

صبح امروز نیز قم میزبان ۷ شهید گمنام دوران دفاع مقدس بود که آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید بر پیکر این شهدا اقامه نماز کرد و سپس پیکر پاک شهدای گمنام تا میدان جانبازان قم بر روی دستان مردم ولایتمدار و شهیدپرور قم تشییع شد.

پیکر مطهر این شهدا در نقاط مختلف شهر قم از جمله تیپ ۸۳ امام صادق (ع) و اردوگاه یاوران مهدی (عج) خاک‌سپاری خواهد شد.

دسته عزاداری صادق آل محمد (ص) نیز همراه با آیت الله وحید خراسانی از مراجع عظام تقلید همچون سال‌های گذشته از بیت این مرجع در خیابان شهدا به سمت حرم مطهر حرکت کرده و بسیاری از طلاب و شاگردان مکتب امام صادق (ع) و آحاد مردم قم در این مراسم حضور داشتند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز که به حوزه انتخابی خود سفر کرده است در مراسم عزاداری بیوت مراجع تقلید و دفتر رهبر معظم انقلاب در قم شرکت کرد.

حرم مطهر، صحن‌های اطراف و خیابان‌های منتهی به این آستان مقدس با پرچم‌های مشکلی سیاه‌پوش شده‌اند و ایستگاه‌های صلواتی نیز در اطراف حرم مطهر و در مسیر دسته‌های عزاداری برپا شده است.

مراسم عزاداری از سوی بیت آیت الله العظمی گلپایگانی به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) و همچنین بزرگداشت شهدای فیضیه که به دست رژیم شاهنشاهی در سال ۱۳۴۲ به خاک و خون کشیده شدند امروز شنبه از ساعت ۱۸ در مدرسه علمیه فیضیه قم برگزار می‌شود و آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور در این مراسم سخنرانی خواهد کرد.