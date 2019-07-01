به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی معرفت شناسی و منطق‌گرایی در روزهای ۳۰ و ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱ در دبی- امارات متحده عربی برگزار می‌شود.

محور موضوعات شامل معرفت شناسی، دانش، اعتقاد، حقیقت، بی اعتمادی، دانش پیشین و پساگرایی، تجربه‌گرایی، ایده‌آلیسم، عقلانیت، بنیادگرایی، هماهنگی، تأثیرگذار بودن و… است.

علاقمندان می‌توانند چکیده آثار خود را به آدرس https://waset.org/apply/2021/01/dubai/ICER?step=2 ارسال نمایند.

مهلت ارسال چکیده آثار تا پایان روز ۱۵ نوامبر ۲۰۲۰ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://waset.org/conference/2021/01/dubai/ICER مراجعه گردد.