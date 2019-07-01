مهلت شرکت در جشنواره اینفوگرافیک «تاریخ نگاشت» تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشکده تاریخ معاصر، این پژوهشکده در نظر دارد نخستین جشنواره اینفوگرافیک را در حوزه تاریخ معاصر ایران برگزار کند.

مهلت آثار به این جشنواره پیش از این، از ۵ اردیبهشت (هم‌زمان با سالروز شکست حمله نظامی آمریکا به ایران در طبس به علت طوفان شن) تا ۵ شهریور ۱۳۹۸ (هم‌زمان با روز تغییر تاریخ موهوم شاهنشاهی به هجری شمسی) اعلام شده بود که با توجه به استقبال از این جشنواره، مهلت ارسال آثار تا ۲۶ دی‌ماه (سالروز فرار محمدرضا پهلوی از کشور) تمدید شد. علاقه‌مندان برای شرکت در این جشنواره می‌توانند در بازه زمانی یادشده، آثار خود را از طریق تارنمای جشنواره «تاریخ‌نگاشت» به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.

این جشنواره، که «تاریخ‌نگاشت» نام دارد، در دو بخش دانش‌آموزی و حرفه‌ای برگزار می‌شود و هدف از برگزاری آن، ایجاد زمینه‌ای برای بروز استعدادها در ارائه اطلاع‌نگاشت (اینفوگرافیک) از تاریخ و انتقال تصویری اطلاعات تاریخی به مخاطبان است.

هم‌زمان با چهل‌ویکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، مراسم اختتامیه جشنواره «تاریخ‌نگاشت» در دهه فجر ۱۳۹۸ برپا و طی آن، به صاحبان آثار برتر جوایزی به قرار زیر اهدا خواهد شد:

رتبه اول: ۳۰ میلیون ریال، لوح تقدیر و تندیس جشنواره

رتبه دوم: ۲۰ میلیون ریال و لوح تقدیر

رتبه سوم: ۱۰ میلیون ریال و لوح تقدیر

شایسته تقدیر: ۵ میلیون ریال و لوح تقدیر

محورهای جشنواره شامل سیاست، فرهنگ و رسانه، اقتصاد و نفت، توسعه، اجتماع، نیروهای نظامی و امنیتی و انقلاب اسلامی است.

علاقه‌مندان به شرکت در جشنواره «تاریخ‌نگاشت» برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این جشنواره یا ارسال آثار خود می‌توانند از راه‌های ارتباطی زیر اقدام کنند:

تارنما: infographic.iichs.ir

رایانامه: info@infographic.iichs.irا

شماره تماس دبیرخانه: ۲۲۰۰۳۴۹۰-۰۲۱

دبیرخانه جشنواره «تاریخ‌نگاشت» در تهران، الهیه، خیابان شهید فیاضی (فرشته)، نبش خیابان چناران، شماره ۱۵ قرار دارد.