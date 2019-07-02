خودروسازها ارابه مرگ نسازند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی ظهر سهشنبه در آئین افتتاح ساختمان جدید بیمارستان شهید باهنر کرمان بیان داشت: کرمان استان عجیبی است این استان پر از رمز و رازهاست و خوش به حال شما که نگهبان این مجموعه نفیس هستید.
وی افزود: بعد از انقلاب دستاوردهای زیادی داشتیم و شاید به جرأت بتوان گفت که بهترین این دستاوردها در بخش بهداشتی درمانی و پزشکی بوده است.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور گفت: در گذشته از هر ۱۰۰۰ کودکی که به دنیا میآمدند ۱۲۰ کودک به یک سالگی هم نمیرسیدند و در اثر بیماری فوت میکردند.
نمکی تصریح کرد: قبل از انقلاب از هر ۱۰۰ هزار زن باردار ۲۷۰ نفر از بین میرفتند و این در استان کرمان به بالای ۵۰۰ زن میرسید؛ پس از انقلاب شاهد به وجود آمدن دستاوردهای بسیاری در حوزه بهداشت و درمان بودیم.
وی افزود: در این میان خیران هم به میدان آمدند ما بنیادهای خیریه زیادی داریم از خیران بی ریای مهربان و با گذشت در این مملکت کم نداریم.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: در دولت جدید پدیدهای به عنوان طرح تحول نظام سلامت با هدف کاهش پرداخت از جیب بیمار، توسعه زیرساختها، رسیدگی به بیماران صعب العلاج و خاص به وجود آمده است لذا جا دارد از زحمات همه وزرای گذشته به خصوص هاشمی تشکر ویژه داشته باشم.
نمکی اظهار داشت: آنچه امروز به عنوان گام دوم طرح تحول نظام سلامت مطرح است اولویت پیشگیری بر درمان و اولویت درمان سرپایی بر بستریست این تابع تعداد زیادی از محاسباتی است که در گذشته انجام گرفته است.
وی با اشاره به اینکه ما امروز دچار چالشهایی زیادی در حوزه نظام سلامت هستیم، افزود: یک بیمار سرطانی هزینه درمانش برابر است با واکسینه کردن بچههای یک شهرک برابری میکند ما باید گامهایی برداریم تا نیاز به تخت بیمارستان کاهش یابد.
نمکی بیان کرد: در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۸۰ هزار مرگ داشتیم که از این آمار ۳۱۳ هزار مورد به دلیل بیماریهای غیر واگیر دار معادل ۸۲ درصد بوده است. از این تعداد ۹۷ هزار مرگ به دلیل افزایش فشار خون ۱۶۱ هزار به دلیل بیماریهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با فشار خون بوده و تنها ۲۵ هزار مرگ در اثر بیماریها واگیردار بوده بنابراین تقدم پیشگیری بر درمان است.
وی افزود: ۴۰ درصد از بیماران فشار خون متأسفانه تا زمانی که بیماری آنها پیشرفت نکند از بیماری خود اطلاعی ندارند.
وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: استان کرمان در طرح فشار خون بالا رتبه بالایی کسب کرد و در این خصوص اولین استانی بوده که درخشید زیرا در استان کرمان ۵۰ درصد از جمعیت ۳۰ تا ۷۰ سال را رد کرده و به مرز ۹۰ درصد جمعیت هدف رسیده است.
وی به دیابت و افسردگی به عنوان بیماریهای دیگر در جامعه اشاره کرد و افزود: مملکتی با انسانهای افسرده و دلمرده هستیم که اعتیاد، خشونت، سکتههای قلبی و افسردگی در آن افزایش دارد که باید به این مطلب توجه شود.
نمکی یادآور شد: در بحث تصادفات جادهای هم باید توجه شود لذا ما در این خصوص در بعد پیشگیری کار میکنیم و باید آموزش بدهیم به مردم و خودروسازهای خود را تشویق کنیم ارابه مرگ نسازند.
وی با اشاره به اینکه خیلی از بیماران ما فقط در نقل و انتقال به مراکز درمانی جان خود را از دست میدهند، گفت: سالانه ۱۶ هزار مرگ داریم که خیلی از اینها به دلیل نقل و انتقالهای نامناسب و دیر رسیدن فوت میکنند.
نمکی عنوان کرد: همچنین ما یک کشور بلاخیز هستیم ما نباید بنشینیم و منتظر شویم بلا نازل شود و باید برای آن برنامهریزی داشته باشیم.
وی افزود: در حال حاضر دشمن قصد دارد با طراحی همه راهها را بر ما ببندد اما شک ندارم با تلاش همه از این مرحله هم عبور خواهیم کرد. سال سختی است اما قول میدهم کار توسعهای هم انجام دهیم و من مصمم هستم تا نقاط کمتر توسعه یافته را با همه ناهمواریها توسعه دهم من فقط برای توسعه این مناطق آمدهام.
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