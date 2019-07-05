حسین کشاری مدیر سینما «استقلال» تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت فروش فیلمها در این سینما گفت: ما برای اکران عید فطر فیلم سینمایی «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار را در سرگروه خود داشتیم که با استقبال خوب مردم مواجه شد و همچنان هم اکران پر رونقی را سپری میکند. به طوری که بعد از گذشت یک ماه نه تنها مخاطبان آن ریزش نکرده بلکه روز به روز افزایش هم پیدا کرده است. در اکران عید فطر چند فیلم دیگر هم به نمایش گذاشته شدند و خیلیها فکر میکردند آن فیلمها به فروش بهتری دست پیدا میکنند اما «شبی که ماه کامل شد» با اینکه در ژانر کمدی تولید نشده و اتفاقاً یک درام تلخ است، در صدر جدول فروش قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه اصولاً فیلمهای نرگس آبیار به گونهای است که میتواند مخاطبان مختلفی را به خود جلب کند، افزود: «شبی که ماه کامل شد» به عنوان یک فیلم دغدغهمند توانسته نظر بسیاری از مردم را به خود جلب کند، به طوری که ما میبینیم تماشاگران از هر طیفی با رضایت از سالن خارج میشوند. از سوی دیگر آنها یکدیگر را به تماشای این فیلم دعوت میکنند و همین تبلیغات دهان به دهان باعث افزایش فروش و مخاطبان میشود.
کشاری با بیان اینکه برخی از فیلمسازان عنوان میکنند که سینماداران نسبت به فیلمهای کمدی اقبال بیشتری نشان میدهند، گفت: سینماگران درست میگویند و چند سالی است که همه به دنبال آثار کمدی هستند ولی حالا میبینیم فیلمی مانند «دختر شیطان» به کارگردانی قربان محمدپور با آن همه آواز و موسیقی هندی و یا دیگر فیلمهای کمدیِ حالِ حاضر، در فروش از فیلمی مانند «شبی که ماه کامل شد» عقب میمانند، همین موضوع نشان میدهد مردم از یک فیلم خوب در هر ژانر و با هر موضوعی استقبال میکنند و این گونه نیست که تنها به دنبال کمدی باشند هرچند همیشه فیلمهای کمدی سطح بالا، بهتر میفروشند اما این اتفاق در اکران عید فطر رخ نداد.
این سینمادار در پایان توضیح داد: من حدود ۳۳ سال است که سینمادار هستم و به نظرم موقعیتها و فصلهای مختلف در فروش یک فیلم تاثیری ندارند برای مثال حتی اگر یک فیلم در اوج برف زمستان هم به نمایش دربیاید میتواند به فروش خوبی دست پیدا کند، یعنی مانند زمانهای قدیم که چندان برای مردم کیفیت سینما و زمان نمایش فیلم مهم نبود و همیشه از یک فیلم استقبال میکردند، حالا هم همین اتفاق رخ داده، سطح سنت فیلمبینی میان مردم بالا رفته و آنها با تبلیغات دهان به دهان هم به تماشای یک فیلم مینشینند.
نظر شما