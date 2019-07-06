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۱۵ تیر ۱۳۹۸، ۱۷:۲۴

مدیر کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

۳۵۰۰ اثر تاریخی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

۳۵۰۰ اثر تاریخی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

شهرکرد- مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت:سه هزار و ۵۰۰ اثر تاریخی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جوادی ظهر شنبه در شورای گفت و گوی بخش خصوصی ودولت با اشاره به اینکه سه هزار و ۵۰۰ اثر تاریخی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، اظهار داشت: در چهارمحال و بختیاری هشت موزه دولتی وجود دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ۷۰ کانون گردشگری در چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

وی بیان کرد: بهره گیری از بخش خصوصی برای توسعه بخش گردشگری ضروری است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری ادامه داد: چهارمحال و بختیاری توانمندی‌ها بسیاری برای توسعه گردشگری دارد که باید از این ظرفیت برای توسعه استان بهره گیری کرد.

کد مطلب 4659346

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