دفاع عشایر از مرزها در «ایل دا»/ بازیگران سریال مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، سیدعلیرضا سبط احمدی تهیه‌کننده سریال تلویزیونی «ایل دا» (مادر ایل) در خصوص روند تولید این مجموعه گفت: این مجموعه با موضوع اتحاد و حماسه مردان و زنان عشایر مرز نشین در برابر متجاوزان به خاک این مرز و بوم و قصه ایستادگی و ایثار آنها را بین سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۵۹ را روایت می کند.

وی ادامه داد: این مجموعه به کارگردانی راما قویدل در ۳۰ قسمت و ۸۰ لوکیشن در مناطق مرزی استان لرستان و شهر خرم آباد و در فضایی کاملاً بومی و با حضور بازیگران تئاتر، تلویزیون و محلی تصویربرداری خواهد شد. ۱۳۵ بازیگر در این مجموعه به ایفای نقش می پردازند که به عبارتی پر بازیگرترین مجموعه های در ژانر دفاع مقدس است.

تهیه کننده «ایل دا» اظهار کرد: در این مجموعه یکی از شاخص ترین و پرکارترین جلوه های بصری به اجرا در می آید و شاهد خواهیم بود که به ابتکار عظیم محمدی و سینا قویدل انجام می شود.

سبط احمدی با اشاره به اینکه پیش از ۷۵ درصد از پیش تولید این کار انجام شده ادامه داد: ساخت دکورهای این مجموعه توسط مهدی احمدی رو به اتمام است و کار طراحی صحنه را رضا حاج درویش و طراحی گریم را هم جلال امیر مرندی و طراح لباس را دلیله سوفیانی به عهده دارند، مدیر تولید این مجموعه محمدرضا نجفی و مدیر تدارکات آن هم محسن اسکندری است.

تهیه کننده این سریال گفت: موسیقی فولکلور که با فرهنگ غنی قوم لر توسط رضا خسروی ساخته می شود، جذابیتی است که باید شنیده شود.

وی درباره بازیگران این سریال گفت: صحنه های جنگ با دو دوربین و گاهی هم سه دوربین توسط مدیر تصویر برداری مصطفی احمدیان و صدابرداری حسین غفاری ثبت خواهد شد، این مجموعه با بازی فاطمه گودرزی، رحیم نوروزی، امیرمحمد زند، علی دهکردی، کاظم هژیر آزاد، جعفر دهقان، سیروس همتی، نیما رازانی، معصومه بافنده، بهروز چاهل (دو رگه ایرانی هندی) حضورشان قطعی است و بازیگران مطرح دیگری که در مرحله عقد قرار داد هستند. همچنین جواد رجب زاده مدیر برنامه ریزی به همراه رضا شهریاری و مازیار صلاحی دستیاران کارگردان، در این پروژه همکاری دارند.

این تهیه کننده در پایان تصریح کرد: در این سریال زن و مرد ایرانی تفنگ به دست و کنار هم، از مام میهن تا پای جان دفاع می کنند و لحظاتی ناب را شاهد خواهیم بود.