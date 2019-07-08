دکمه«پخش/ توقف» ویدئو به کروم اضافه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، مهندسان کروم مشغول اضافه کردن دکمه Play/Pause به جعبه ابزار مرورگر کروم هستند. این دکمه سبب می‌شود کاربران راحت تر بتواند محتوای مولتی مدیا را پخش کنند.

این ویژگی جدیدGlobal Media Controls (GMC) نام گرفته و در هفته گذشته در Chrome Canaryآزمایش شد. دکمه‌های این ویژگی در حالت فعلی کنار جعبه URL نمایان می‌شوند. با فشار این دکمه گزینه پاپ آپ نمایان می‌شود و کاربر می‌تواند پخش یا توقف مولتی مدیا را انتخاب کند.

براساس آزمایش‌ها این گزینه‌ها برای محتوای صوتی و ویدئویی فعال می‌شوند و همزمان در چند پنجره مختلف کروم کار می‌کنند. این بدان معنا است که کاربران می‌توانند هنگام پخش چند ویدئو در مرورگرهای مختلف، یکی از آنها را متوقف کنند و همزمان ویدئوهای دیگر همچنان پخش شوند.

این گزینه به نسخه‌های دسک تاپ مرورگر کروم در ویندوز، مک و لینوکس افزوده می‌شود. در حال حاضر این ویژگی باگ های زیادی دارد.