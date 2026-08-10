حضور نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب برای بررسی جنایت آمریکا در لامرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدتقی وکیلپور، نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب، در پی دستور ویژه معظم له برای بررسی میدانی ابعاد جنایت جنگی آمریکا در لامرد، به همراه هیأتی از علما و فضلا وارد این شهرستان شد.
این هیأت که چند هفته پیش نیز به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب در میناب حضور یافته بود، در سفر به لامرد ضمن بازدید از مناطق مورد تهاجم، با خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و مجروحان دیدار و گفتوگو میکند.
بررسی مشکلات و مطالبات خانوادههای آسیبدیدگان، ارزیابی اقدامات انجامشده و پیگیری مسائل و نیازهای مردم از دیگر اهداف سفر نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب به شهرستان لامرد عنوان شده است.
نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب در بدو ورود به لامرد، در نشست مشترکی با سید موسی موسوی، نماینده مردم لامرد و مهر در مجلس شورای اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین محمدجواد آزاد، امامجمعه لامرد، فرماندار و اعضای شورای تأمین شهرستان، سلام امام خامنهای(مدظله العالی) را به مردم شریف لامرد ابلاغ کرد.
وکیلپور در این نشست بر ضرورت روایتگری ابعاد جنایت جنگی آمریکا در لامرد تأکید کرد و حمایت و رسیدگی به وضعیت خانوادههای معظم شهدا، مجروحان و دیگر آسیبدیدگان این جنایت را مورد توجه قرار داد.
وی همچنین با همراهی نماینده مردم لامرد در مجلس شورای اسلامی و امامجمعه شهرستان، با حضور در منازل خانوادههای معظم شهدا و جانبازان، از آنان تفقد و ضمن بررسی مطالبات و مشکلاتشان، سلام رهبر معظم انقلاب را به این خانوادهها ابلاغ کرد.
در این دیدارها با اهدای کلامالله مجید و هدایایی از سوی رهبر معظم انقلاب، از صبر، ایستادگی و فداکاری خانوادههای معظم شهدا و آسیبدیدگان جنایت جنگی آمریکا در لامرد تجلیل و قدردانی شد.
نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب همچنین در ادامه حضور خود در لامرد، در تجمعات مردم این شهرستان حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین وکیلپور در این مراسم با ابلاغ سلام حضرت آیتالله العظمی امام سیدمجتبی حسینی خامنهای به مردم شهیدپرور لامرد، گفت: رهبر معظم انقلاب در صحت و سلامت کامل و با تسلط بر مباحث راهبردی، به هدایت نظام مشغول هستند.
وی افزود: دغدغه اصلی رهبر معظم انقلاب همواره حل مشکلات مردم، بهویژه اقشار محروم بوده است و تبیین این سیره مجاهدانه و سادهزیستانه برای نسل جوان، ضرورتی اجتنابناپذیر دارد.
نماینده ویژه رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تبیین صحیح واقعیتهای میدان و روایتگری جنایتهای صورتگرفته علیه مردم تأکید کرد و گفت: رسیدگی به مسائل مردم و خانوادههای شهدا و آسیبدیدگان باید با جدیت دنبال شود.
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