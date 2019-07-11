بیش از ٧٠ درصد خدمات درمانی جزیره خارگ به مردم بومی بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس بیمارستان صنعت نفت جزیره خارگ تصریح کرد: در سال ٩٧ حدود ٣٩ اعزام بیمار خارگی به بیرون از جزیره داشتهایم که جا دارد از اورژانس استان بوشهر، شرکت نفت فلات قاره، اداره بندر و دریانوردری خارگ و همچنین عملیات عمومی پایانههای نفتی ایران تشکر کنیم، طبق آمارهای موجود بیش از ٧٠ درصد خدمات ارائه شده در این بیمارستان به اهالی جزیره خارگ و ٣٠ درصد به کارکان صنعت نفت بوده است.
لشگری گفت: در بیمارستان صعنت نفت خارگ که یک بیمارستان جنرال محسوب میشود بصورت شبانه روزی ٥ تخصص اصلی وجود دارد.
در ادامه عبدالمجید ستایشی مدیر روابط عمومی عملیات عمومی و هماهنگ کننده شرکتهای نفتی و نهادی محلی اظهار داشت: تاکید مدیرعامل شرکت پایانههای نفتی ایران با توجه به محدودیتهای موجود نگاه ویژه به محیط پیرامون است.
وی افزود: مدیریت عملیات عمومی بعنوان نماینده شرکت پایانههای نفتی ایران در حوزه خدمات به محیط پیرامون در سالهای اخیر خدماتی در حوزههای مختلف به محدوده شهری و سازمانها و نهادهای مستقر در جزیره خارگ در چارچوب قوانین مصوب و ابلاغی وزارت نفت ارائه نموده و این موضوع را وظیفه خود میدانیم.
ستایشی تصریح کرد: آب، برق و حمل نقل دریایی و هوایی، عمده فعالیتهای پیرامونی وزارت نفت در منطقه است.
نظر شما