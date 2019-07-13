به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، فرشاد مقیمی گفت: امروز یکی از خودروسازان بزرگ وعده داده که طی هفته جاری تولید خودروهای ناقص را به صفر می‌رساند.

وی با بیان اینکه تعداد خودروهای ناقص در کف پارکینگ‌ها در مقطعی به حدود ۱۰۰ هزار خودرو رسید، افزود: با اقدامات صورت گرفته طی چند مرحله این تعداد را کاهش دادیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تاخیری در تامین نقدینگی برای خودروسازان داشتیم، گفت: در بازه زمانی حدود ۵ هفته سعی می‌کنیم خودروهای ناقص مانده در پارکینگ، با تامین قطعات به مردم تحویل شود.

مقیمی با بیان اینکه همه قطعات کسری خودروها شناسایی شده است، افزود: بخش‌های مختلفی را برای تامین این قطعات پیش‌بینی کرده‌ایم، اما از زمان سفارش قطعه تا تولید و ورود آن به کارخانه کمی زمان نیاز است.

وی گفت: با تامین قطعات و ورود آن‌ها به خط تولید میزان عرضه در بازار نیز بیشتر خواهد شد و شاخص‌های قیمتی نیز نشان از کاهش نسبی قیمت خودرو در بازار دارد.