ورزشکاران لرستانی در نخستین مرحله لیگ کاراته وان ایران درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکاران لرستانی در نخستین مرحله لیگ کاراته وان ایران با کسب ۵ مدال رنگارنگ خوش درخشیدند.

در این مسابقات که با حضور یک هزار و ۹۰۵ کاراته کا در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید در دو بخش کاتا و کمیته در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد؛ «محمدمهدی برنجی» با غلبه بر حریفان در وزن ۵۰ کیلوگرم نونهالان به مدال طلا دست یافت و «امیرعباس کاووسی» نیز در وزن ۵۰ کیلوگرم نونهالان مدال برنز را کسب کرد.

«امیرمحمد هوشیار» در وزن ۶۳ کیلوگرم نوجوانان و «ابوالفضل گودرزی» در وزن ۷۰ کیلوگرم نوجوانان صاحب ۲ مدال برنز شدند و در رده سنی امید نیز «مهدی نصرالهی» در وزن ۸۴ کیلوگرم توانست مدال نقره را از آن خود کند.