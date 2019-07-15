  1. استانها
  2. لرستان
۲۵ تیر ۱۳۹۸، ۱:۲۷

با کسب ۵ مدال رنگارنگ؛

ورزشکاران لرستانی در نخستین مرحله لیگ کاراته وان ایران درخشیدند

ورزشکاران لرستانی در نخستین مرحله لیگ کاراته وان ایران درخشیدند

خرم‌آباد- ورزشکاران لرستانی در مسابقات لیگ کاراته وان، ۵ مدال رنگارنگ کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، ورزشکاران لرستانی در نخستین مرحله لیگ کاراته وان ایران با کسب ۵ مدال رنگارنگ خوش درخشیدند.

در این مسابقات که با حضور یک هزار و ۹۰۵ کاراته کا در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید در دو بخش کاتا و کمیته در سالن شهید افراسیابی تهران برگزار شد؛ «محمدمهدی برنجی» با غلبه بر حریفان در وزن ۵۰ کیلوگرم نونهالان به مدال طلا دست یافت و «امیرعباس کاووسی» نیز در وزن ۵۰ کیلوگرم نونهالان مدال برنز را کسب کرد.

«امیرمحمد هوشیار» در وزن ۶۳ کیلوگرم نوجوانان و «ابوالفضل گودرزی» در وزن ۷۰ کیلوگرم نوجوانان صاحب ۲ مدال برنز شدند و در رده سنی امید نیز «مهدی نصرالهی» در وزن ۸۴ کیلوگرم توانست مدال نقره را از آن خود کند.

کد مطلب 4667650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه