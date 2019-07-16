اختصاص۴۰۰ میلیاردریال اعتبار به طرح های میراث فرهنگی خراسان شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب یزدان پناه اظهار کرد: سفر ۲۳ تیرماه رئیس جمهور و هیئت دولت، تصمیماتی برای رونق و توسعه استان در پی داشت که از جمله آن، اختصاص ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای دو سال به این اداره کل است.

یزدان پناه همچنین از اختصاص یک هزار و ۲۹۶ میلیارد ریال تسهیلات کم بهره به منظور فعالیت در بخش های گردشگری و صنایع دستی خبر داد و افزود: این میزان اعتبارات، ۱۰ برابر اعتبارات ملی اختصاص یافته به طور سالیانه است.

وی بیان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده در آینده روند اجرای طرح های گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی، آهنگ سریع تری به خود بگیرد.

وی احداث ساختمان اداری این اداره کل، توسعه مجموعه فرهنگی تاریخی مفخم، ساخت کمپینگ اقامتی ارگ بلقیس، راه اندازی بازارچه های صنایع دستی در روستاهای هدف گردشگری و معرفی استان در قالب برگزاری هفته های فرهنگی و حضور در نمایشگاه های مختلف را از جمله برنامه های پیش رو برشمرد.