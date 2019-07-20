محسن قصابیان کارگردان فیلم سینمایی «نیوکاسل» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره شرایط تبلیغاتی این فیلم سینمایی بیان کرد: در حالی که تیزرهای فیلم سینمایی «نیوکاسل» پس از ۳ بار اصلاحیه و رفت و برگشت به سیما، سرانجام به تائید مدیران بخش بازرگانی تلویزیون رسید و اجازه پخش دریافت کرد اما در ۲ روز اخیر شاهد سانسورهای مجددی از سوی شبکههای مختلف هستیم. این اتفاقی عجیب و بیسابقه است که وقتی تیزر شما تائیدیه بازرگانی سازمان را دارد، مجدد توسط هر شبکه تلویزیونی به دلخواه اصلاح شود.
کارگردان «نیوکاسل» عنوان کرد: تیزری که هم اکنون از سوی برخی شبکههای تلویزیونی پخش میشود، تیزر ما نیست و شاهد اصلاحیه روی نسخه نهایی آن هستیم. به طور مثال در تیزرهای پخش شده از شبکه یک سیما، حتی یک پلان از سحر قریشی باقی نمانده این در حالی است که با وجود محدودیت های تلویزیون در نسخه تاییده شده بازرگانی سازمان، اجازه پخش چند پلان از بازی این بازیگر داشتیم.
قصابیان افزود: امیدوارم رسانه ملی به این رفتار سلیقهای و غیرحرفهای خود پایان دهد و اگر قرار است اصلاحیه اعمال شود از سوی یک بخش و با هماهنگی عوامل فیلم انجام شود. این شیوه ممیزی تعجببرانگیز است که یک شبکه اجازه پخش سحر قریشی را دارد اما یک شبکه دیگر ندارد!
این کارگردان در انتها درباره وضعیت فروش این فیلم بیان کرد: خداراشکر در سه روز ابتدایی اکران فروش امیدوارکنندهای داشتیم و با استقبال مخاطبان تاکنون به ۱۱۰ میلیون تومان فروش رسیدهایم. امیدوارم با عنایت مدیران تلویزیون، مشکل تیزرهای ما حل شود تا اطلاع رسانی برای مردم نیز به درستی پیش برود.
نظر شما