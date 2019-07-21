منطقه گردشگری «شیرز» پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین برنامه پاکبانی طبیعت توسط انجمن مردم نهاد آوای اردیبهشت با همکاری و مشارکت اداره میراث فرهنگی شهرستان کوهدشت، انجمن گردشگران ریویار هُمیان، هیئت کوهنوردی، شهرداری و اداره محیط زیست شهرستان با شعار «نه به پلاستیک» در دره شیرز برگزار شد.

لرستان به عنوان پایتخت ژئوتوریسم کشور ژئو پارک خیره‌کننده‌ای به نام دره رؤیایی «شیرز» را در قلب خود دارد، دره باستانی «شیرز» در ۴۵ کیلومتری شمال شرق کوهدشت و بر سر راه رودخانه سیمره واقع شده است، این دره حیرت‌انگیز با جاذبه‌های گردشگری بکر و شگفت‌انگیز و سرچشمه‌ها و آبشارها و درختان وحشی پر میوه‌اش آماده است تا به یکی از گردشگاه‌های زیبای کشور و جهان تبدیل شود.

این جاذبه طبیعی در بخش «زردلان» و در منطقه‌ای به نام «اولاد قباد» قرار دارد و دارای طبیعتی زیبا و چشمه‌های جاری با آب فراوان، صخره‌های تندوتیز و میوه‌های وحشی فراوان است.

آب این چشمه‌ها به رودخانه سیمره که شاخه اصلی کرخه است می‌ریزد، زیبایی و بکر بودن منطقه شیرز برای هر بازدیدکننده‌ای ابتدا عظمت و شوکت و ابهت این کوه‌های سر به فلک کشیده را مجسم می‌کند سپس آهنگ خوش ترنم شرشر آب خستگی را از تن بیرون می‌کند.

طول این دره چند کیلومتر است و رودخانه خروشان سیمره از میان آن عبور می‌کند. رودی با سراب‌ها و چشمه‌های زلال که در مسیر خود آبشارهای زیبایی را به وجود آورده، می‌رود تا در دهانه و رودی شیرز به رودخانه خروشان سیمره ملحق شود.

این تنگه که پر است از درخت‌های کوهی میوه ازجمله انگور، انجیر و گلابی در میان دو کوه شگفت‌انگیز قرارگرفته است، بر سینه و کمرکش این دو کوه غارهایی زیبا جا گرفته که گویای سکونت بشر غارنشین در این منطقه است.

این تنگه هرساله تعداد زیادی گردشگر داخلی و خارجی را به خود جذب می‌کند و حامیان میراث و محیط زیست علیرغم گرمای شدید تابستان به پاکسازی قسمتهایی از این منطقه بکر و زیبا پرداختند.