شاخص بورس تهران به کانال ۲۵۰ هزار واحدی نزدیک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، نگاهی به معاملات امروز بورس نشان می‌دهد شاخص بورس با رشد ۳۲۲۴ واحدی به ۲۴۹ هزار و ۶۶۱ واحد رسید.

به این ترتیب در معاملات امروز یک میلیارد و ۶۴۰ میلیون سهم در ۲۲۴ هزار دفعه معامله شد که ارزش این معاملات ۱,۶۰۱ میلیارد تومان بود.

رشد شاخص‌ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری همه شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۳۲۲۴ واحد رشد به ۲۴۹ هزار و ۶۶۱ واحد، شاخص قیمت «وزنی - ارزشی» با ۸۸۵ واحد افزایش به ۶۸ هزار و ۵۴۰ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۳۸۸ واحد افت به ۶۰ هزار و ۱۳۰ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۲۶۲ واحد رشد، به ۴۰ هزار و ۵۹۴ واحد، شاخص آزاد شناور با ۳۲۷۹ واحد رشد، به ۲۷۷ هزار و ۳۶۲ واحد، شاخص بازار اول با ۲۱۴۰ واحد افزایش به ۱۸۳ هزار ۸۹۸ واحد و شاخص بازار دوم با ۷۴۷۱ واحد صعود، به ۴۹۶ هزار و ۸۰۷ واحد رسید.

بیشترین افزایش قیمت‌ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «ساراب، کساوه، کسرا، کرماشا، پرداخت، خفنر و وملی» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «لابسا، بالبر، سنیر، کپشیر، دیران، غشصفا و سرود» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

نوسان شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه‌ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «محصولات چرمی با ۳۸۸ واحد صعود معادل ۵ درصد به ۸ هزار و ۱۶۸ واحد، شیمیایی با ۴۲۵ واحد افزایش معادل ۲.۸۴ درصد به ۱۵ هزار و ۴۳۴ واحد، کاشی و سرامیک با ۱۷۰ واحد صعود معادل ۲.۷۴ درصد به ۶ هزار و ۳۷۹ واحد، انتشار و چاپ با ۱۳۲۴۳ واحد رشد معادل ۲.۲۸ درصد به ۵۹۳ هزار و ۴۹۱ واحد، وسایل ارتباطی با (۱۱۵) واحد افزایش، معادل (۱.۹۴) درصد به ۵ هزار و ۸۳۶ واحد، محصولات چوبی با (۵۱۰۷) واحد رشد معادل (۲.۰۸) درصد به ۲۴۰ هزار و ۴۲۶ واحد، منسوجات با (۹۷) واحد کاهش معادل (۳.۴۰) درصد به ۲ هزار و ۷۵۶ واحد» رسید.

نمادهای تاثیرگذار

از سویی دیگر امروز ۷ نماد «فارس با ۳۱۰ واحد، کگل با ۲۹۲ واحد، پارس با ۲۶۰ واحد، پارسان با ۲۴۸ واحد، تاپیکو با ۲۳۷ واحد، وغدیر با ۲۱۹ واحد و فخوز با ۱۹۶ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.