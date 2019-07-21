به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید مهدوی عصر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با موضوع ساماندهی یادواره‌های شهدا که در سالن اجتماعات استانداری گیلان برگزار شد درباره نقش یادمان‌های شهدا، اظهار کرد: یادواره‌های شهدا باید سیاسی باشد در غیر این صورت یادواره در گذشتگان است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با تأکید بر اینکه باید مانع استفاده ابزاری از یادواره‌های شهدا شد، افزود: در برگزاری یادواره‌های شهرستانی جای خالی سازمان تبلیغات اسلامی محسوس است زیرا مقلدین نقش محوری دارند.

وی بر لزوم برگزاری مراسم یادواره شهدا در سطح مدارس استان گیلان با حضور راویان و بهره گیری از خلاقیت و نوآوری در این مراسمات تأکید کرد.

مهدوی با اشاره به برگزاری یادواره شهدای اهل سنت در هفته وحدت توسط سازمان تبلیغات اسلامی، بیان کرد: محافل مذهبی نباید دولتی شود زیرا به مردمی بودن و مشارکت‌های مردمی در برگزاری این مراسمات آسیب وارد می‌شود.

چاپ هرگونه آگهی و مطلب در پایگاه‌های خبری و روزنامه‌ها نیازمند مجوز است

در ادامه این جلسه مدیرکل ارشاد اسلامی گیلان با تأکید بر اینکه اگر در طول سال یک کتاب قوی چاپ شود بهتر از انتشار چندین کتاب بدون محتوا و تأثیرگذار است، اظهار کرد: یک اثر باید در بخش محتوا و اثرگذاری مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

فیروز فاضلی با اشاره اینکه پایگاه‌های خبری همانند بنگاه‌های زود بازده عمل می‌کنند، افزود: پایگاه‌های خبری و روزنامه‌ها برای چاپ هرگونه آگهی باید از فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز بگیرند.

فاضلی تأکید کرد: چاپ هرگونه آگهی و مطلب در زمینه فرهنگ ایثار و شهادت و یادمان‌ها باید بر اساس مصوبات و با مجوز انجام شود.

احداث سقاخانه در محل شهادت شهیدان انصاری و نورانی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان در ادامه این جلسه با اشاره به برگزاری باشکوه یادواره شهدای کارمند در گیلان با محوریت شهیدان انصاری و نورانی، درباره تکمیل گلزار شهدای گیلان اظهار کرد: درصدد احداث یک سقاخانه در محل شهادت شهیدان انصاری و نورانی هستیم.

عبدالله پاکاری با بیان اینکه گلزار شهدای رشت نسبت به استان‌های دیگر در وضعیت مناسبی قرار دارد اما نیازمند تکمیل و بازسازی است، افزود: بازسازی گلزار شهدای رشت از سال ۷۳ آغاز شده اما تکمیل قسمتی از این طرح همچنان باقی است که نیاز به بازسازی دارد.

وی با اشاره به اینکه گلزار شهدا مکانی مناسب برای فعالیت‌های فرهنگی استان در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، بیان کرد: امروز با حضور فرمانده سپاه قدس گیلان و شهردار رشت قراردادی در راستای ایجاد سقف کاذب، سیستم صوتی و دیوارهای گلزار شهدا به هزینه ۲ میلیارد تومان امضا شد که مجری این اقدامات بسیج سازندگی است.