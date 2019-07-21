مدیر شبکه «افق» حکم جدید گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه ملی، جلال غفاری مسئول ستاد هماهنگی و برنامهریزی مراسم راهپیمایی اربعین حسینی در سال جاری شد.
در حکم معاون سیمای جمهوری اسلامی ایران برای جلال غفاری آمده است: با توجه به اهمیت انعکاس رسانهای مراسم راهپیمایی اربعین حسینی از شبکههای سیما و همچنین لزوم برنامهریزی مطلوب برای تهیه ویژهنامههای اربعین لازم است از تمام ظرفیتهای رسانه ملی به ویژه شبکه «افق» سیما و نیز ارتباط با نهادهای ذیربط استفاده شود.
میرباقری همچنین از همه مدیران شبکههای سیما و حوزههای ذیربط خواسته است همکاری لازم را با مدیر شبکه افق داشته باشند.
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