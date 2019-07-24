شبکه های اجتماعی بر عادات غذایی تاثیر نامطلوب دارند

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشهای جدید محققان دانشگاه کارولینای شمالی نشان میدهد که علاقمندی و وابستگی به شبکههای اجتماعی به ویژه فیسبوک میتواند به درک ضعیف فرد از بدن خود منجر شده و باعث شود تا فرد رژیمهای غذایی خطرناکی را دنبال کند. این مساله در زنانی که به گونهای به شبکههای اجتماعی اعتیاد دارند بسیار بیشتر مشاهده میشود.
در این مطالعه، محققان ۱۲۸ زن را که رژیم غذایی شأن تحت تأثیر رابطههای شأن با دوستان مجازی شأن در شبکههای اجتماعی از قبیل فیسبوک تعیین میشد، مورد مطالعه و بررسی قرار دادند.
از جمله موارد مورد بررسی در این مطالعه، مقدار زمانی که این افراد در سایتهای مختلف شبکههای اجتماعی میگذرانند و تعداد دوستان مجازی شأن بود. البته پژوهشگران در بررسیهای خود این نکته را نیز مدنظر قرار دادند که آیا این زنان شرایط بدن خود را از نظر چاقی، لاغری و سلامت با دیگر دوستان مجازی خود مقایسه میکردند یا نه.
تحقیقات نشان داد افرادی که خود را با دیگر دوستان مجازی شأن در شبکههای اجتماعی مقایسه میکردند با احتمال بیشتر جذب رژیمهای غذایی خطرناک شدن مواجه بودند. در حالی که این احتمال برای افرادی که خود را با دیگر دوستانشان در شبکههای اجتماعی مقایسه نمیکنند، کمتر بود.
برخی از محققان معتقد هستند که میتوان از شبکههای اجتماعی به عنوان ابزاری برای پرورش حمایت اجتماعی و ارتباط با دوستان و آشنایان استفاده کرد که در این صورت مشکلاتی از قبیل مقایسه کردن و تبعات حاصل از آن ایجاد نخواهد شد.
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