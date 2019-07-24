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۲ مرداد ۱۳۹۸، ۱۲:۳۳

مسئول واحد توسعه ارتباطات اجتماعی سازمان تبلیغات منصوب شد

مسئول واحد توسعه ارتباطات اجتماعی سازمان تبلیغات منصوب شد

با حکم مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، میثم رمضانعلی به عنوان مسئول واحد توسعه ارتباطات اجتماعی این سازمان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، میثم رمضانعلی به عنوان مسئول واحد توسعه ارتباطات اجتماعی این سازمان منصوب شد.

رمضانعلی، یکی از فعالان مطرح فضای مجازی است که سوابق علمی و اجرایی قابل توجهی در حوزه رسانه و ارتباطات دارد.

فارغ التحصیل دانشگاه شهید مطهری، طلبه سطح دو حوزه علمیه قم، مدیر فضای مجازی مسجد مقدس جمکران، معاونت رسانه مؤسسه راهبردی اشراق، مدیر مؤسسه فرهنگی پژوهشی زنان، مدیر مطالعات راهبردی و مخاطب‌شناسی - نشر الکترونیک کانون اندیشه جوان از سوابق علمی و مدیریتی وی به شمار می‌روند.

کد مطلب 4675270

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