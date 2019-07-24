مسئول واحد توسعه ارتباطات اجتماعی سازمان تبلیغات منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم مدیر روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، میثم رمضانعلی به عنوان مسئول واحد توسعه ارتباطات اجتماعی این سازمان منصوب شد.

رمضانعلی، یکی از فعالان مطرح فضای مجازی است که سوابق علمی و اجرایی قابل توجهی در حوزه رسانه و ارتباطات دارد.

فارغ التحصیل دانشگاه شهید مطهری، طلبه سطح دو حوزه علمیه قم، مدیر فضای مجازی مسجد مقدس جمکران، معاونت رسانه مؤسسه راهبردی اشراق، مدیر مؤسسه فرهنگی پژوهشی زنان، مدیر مطالعات راهبردی و مخاطب‌شناسی - نشر الکترونیک کانون اندیشه جوان از سوابق علمی و مدیریتی وی به شمار می‌روند.

‌