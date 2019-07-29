سردار مسعود زاهدیان رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در ایران و مطالبات مسئولان ایرانی در مورد پرداخت سهم کشورهای اروپایی در مبارزه با مواد مخدر پیگیری هایی انجام شد و آنها هم جلساتی را در حوزه های مختلف برگزار کردند ولی عملا تغییری در روند فعالیتشان نداشته اند.

وی افزود: بودجه‌هایی که سازمان ملل و نهادهای مربوطه از آن صحبت می‌کنند بسیار ناچیز است و این‌گونه نیست که تمام این بودجه در اختیار ما قرار بگیرد، به عنوان مثال اگر رقم یک میلیون دلار بودجه برای کمک در نظر بگیرند حدود ۵۰۰ هزار دلارش صرف خرج های خودشان می شود و ۵۰۰ هزار دلار باقیمانده دیگر را به ما می دهند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا تصریح کرد: بودجه هایی که این افراد در نظر می گیرند بسیار ناچیز است و متناسب با کاری که ایران برای مبارزه با مواد مخدر انجام می دهد، نیست.

زاهدیان با تاکید بر ناچیز بودن کمک‌های بین المللی به ایران در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: ما خودمان سالیانه مبالغ زیادی برای این موضوع هزینه می‌کنیم ولی کمک هایی که آنها برای ایران درنظر می گیرند ماننده قطره ای در این دریا است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نماینده سازمان ملل ادعا می کند تحریم ها تاثیری بر حمایت های ما از ایران و ارسال کمک به این کشور نداشته، گفت: این موضوع کاملا اشتباه است، تحریم ها در کمک های سازمان ملل تاثیر داشته و این نهادها ملاحظات بسیاری را در قالب تحریم ها رعایت می‌کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر در پایان گفت: امروزه مواد مخدر از ایران عبور نمی‌کند و ما تعداد زیادی شهید و جانباز در این راه داده‌ایم ولی کمک های سازمان ملل و دیگر نهادهای مربوطه مناسب با این موضوع نیست.