به گزارش خبرگزاری مهر، واشنگتن پست به نقل از منابع آگاه از قصد دولت دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا برای تمدید معافیتهای هستهای ایران خبر داد.
گفته میشود این تصمیم نتیجه رایزنی استیو منوچین وزیر خزانهداری آمریکا با ترامپ است و گویا وی هشدار داده چنانچه کاخ سفید با تسلیم شدن در برابر وسوسههای مایک پمپئو وزیر خارجه و جان بولتون مشاور امنیت ملی، این دسته از معافیتها را در ضربالاجل اول آگوست (۱۰ مرداد) تمدید نکند؛ بالاجبار باید روسیه، چین و اتحادیه اروپا را از بابت مشارکت در پروژههایی که ذیل برجام قابل تعریف هستند، مشمول تحریم قرار دهد.
این در حالی است که یک مقام وابسته به دولت واشنگتن مدعی است آمریکا همچنان به لغو این معافیتها که به ادعای وی مطابق با پیشرفت در مذاکره با ایران قابل احیا هستند، اصرار دارد.
تمدید ۹۰ روزه معافیتهای هستهای ایران شامل تغییر کاربری رآکتور آب سنگین اراک، تبدیل مرکز غنی سازی فردو، تبادل سوخت در رآکتور نیروگاه بوشهر و رآکتور تحقیقاتی تهران است.
گفتنی است وزارت خارجه آمریکا آخرین بار در ماه میلادی می بخشی از معافیتهای هستهای ایران را تمدید کرد حال آنکه در ماه آوریل همه معافیتهای نفتی این کشور را در راستای تقویت کارزار فشار اقتصادی علیه ایران لغو کرد.
احتمال تمدید معافیتهای هستهای ایران در حالی مطرح میشود که این کشور طی ماههای گذشته در واکنش به بدعهدی واشنگتن و تعلل بروکسل، عمل به پارهای از اقدامات برجامی خود را به حال تعلیق درآورد و به ترتیب، حجم و سطح غنیسازی اورانیوم را افزایش داد.
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