نقش راه اندازی خط کانتینری بندر جاسک در صادرات و رونق تولید منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رادمهر در دیدار مدیرکل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان بهمراه معاونین گفت: اسکله جاسک ظرفیت پهلو گیری شناورهای کانتیری را دارد و با راه اندازی آن می تواند در رونق تولید و صادرات منطقه موثر باشد.

رادمهر افزود: فعال شدن بندر گوگسر در بخش لیردف علاوه بر توسعه صادرات و تسهیل در کار تجار محلی ، برای راه اندازی بازارچه ملوانی که موجب اشتغالزایی و ارتباط مستقیم با وضعیت معیشتی مردم دارد سرمایه گذاران می توانند اقدام کنند.

فرماندار جاسک بیان کرد: شهرستان بندری جاسک با دارا بودن ظرفیت های مختلف در حوزه گردشگری خورها وجنگل های حرا منحصر بفرد بویژه در کرتی و سورگلم و گل افشان ها در شهر و روستاها با داشتن برنامه با جذب گردشگر در این صنعت نیز می تواند موثر باشد.

عفیفی پور مدیرکل بنادر ودریانوردی استان هرمزگان در این دیدار گفت: با دریافت مجوز ها اداره بندر اولین ارگانی خواهد بود که در اسکله گوگسر فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: موقعیت بندر جاسک بسیار مهم و اساسی است و راه اندازی خط کانتینری در این شهرستان در دستور کار است کا موجب افزایش صادرات کشور خواهد بود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان در ادامه گفت: توجه به برخی ظرفیت ها بویژه در حوزه گردشگری دریایی از برنامه های این اداره کل نیز است و برای شهرستان‌جاسک نیز برنامه هایی در دستور کار است.