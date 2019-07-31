جزئیات تغییرات نرخ رسمی انواع ارز/ قیمت ۱۸ ارز افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز «چهارشنبه نهم مردادماه ۹۸»، بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین در روز جاری هر پوند انگلیس با ۱۰۷ ریال کاهش نسبت به روز گذشته، ۵۱ هزار و ۴۱ ریال و هر یورو نیز با ۵۱ ریال افزایش نسبت به روز گذشته، ۴۶ هزار و ۸۴۹ ریال ارزش‌گذاری شد.

افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۳۷۸ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۳۹۲ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۷۹۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۷۴ ریال، روپیه هند ۶۱۰ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۷ هزار و ۹۱۷ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۱۶۴ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۶۷۹ ریال، دلار هنگ‌ کنگ ۵ هزار و ۳۶۷ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۴ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۹۶۴ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۷ هزار و ۷۰۲ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۹۶۱ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۵۵۱ ریال، روبل روسیه ۶۶۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۳ هزار و ۵۲۴ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۹۴۳ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۳ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۶۷۱ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۷۴۲ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۸۴ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و یکصد روپیه نپال ۳۷ هزار و ۹۰۹ ریال تعیین شد.

افزون بر این، نرخ یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۳۴ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۹۴۸ ریال، یوان چین ۶ هزار و ۱۰۴ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۶ هزار و ۴۵۱ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۷۶ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۵۶۶ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۹۱۴ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۱۶۷ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۹۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۴ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۶۲۲ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۲ هزار و ۵۹۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۴۵۰ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.