شیوع ۱۲.۵ درصدی افسردگی/هشدار نسبت به افکار خودکشی

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم رسولیان، در آستانه برگزاری سی و ششمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران اظهار داشت: این کنگره از ۲۳ مهرماه سال جاری به مدت چهار روز در سالن همایش‌های رازی با حضور اساتید و صاحبنظران برجسته برگزار می‌شود.

وی با بیان این مطلب که طبق روال سال‌های اخیر علاوه بر سخنرانی‌ها و سمپوزیوم‌ها دو رخداد علمی دیگر هم در این همایش خواهیم داشت، افزود: ارائه جایزه استاد داویدیان برای روانپزشکان جوان که برنامه و پروژه‌هایی در حوزه سلامت روان داشته‌اند و جایزه افشین یداللهی که به کسانی تعلق می‌گیرد که با کار هنری خود در جهت ارتقا سلامت روان جامعه تلاش کرده‌اند.

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران با بیان اینکه برنامه‌های همایش هم زمان در سه سالن با تمرکز بر موضوعات فرهنگی و اجتماعی موثر در سلامت روان انجام می‌گیرد.

رسولیان بیان داشت: سمپوزیوم‌های پیشنهادی زیادی از سوی کمیته‌های انجمن و روانپزشکان داشته‌ایم و از آن جا که سمپوزیوم‌ها گروهی ارائه می‌شود و به موضوعات کاربردی می‌پردازند، مهم هستند ، در کل تاکنون ۳۵ سمپوزیوم و ۱۹ کارگاه پیشنهاد شده و با توجه به ظرفیت محدود ارائه از بین سمپوزیوم‌ها انتخاب خواهد شد.

وی یکی از اهداف انجمن علمی روانپزشکان ایران را افزایش سواد سلامت روان جامعه برشمرد و گفت: طی دو سال گذشته برنامه‌های متمرکزی در این زمینه انجام گرفته و سایتی با هدف آموزش عمومی و ارتقای سواد سلامت روان در حال راه‌اندازی است. تلاش می‌کنیم که قبل از برگزاری همایش رونمایی از این سایت انجام گیرد.

رسولیان با اشاره به این‌که کمپین پیشگیری و مقابله با افسردگی نیز در حال راه‌اندازی است افزود: افسردگی یکی از بیماری‌های شایع در حوزه سلامت روان به شمار می‌رود که در صورت عدم توجه به آن می‌تواند تاثیرات منفی در زندگی افراد برجای گذارد.

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران خاطر نشان کرد: فرد افسرده غمگین بوده و دیدگاه‌ها و ابعاد منفی زندگی خود و دیگران را پررنگ‌تر می‌بیند، و این نگاه بر عملکرد فرد تأثیر منفی دارد. همچنین دو سوم افراد افسرده افکار خودکشی داشته و ۱۵ درصد آنها اقدام به خودکشی می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه شیوع افسردگی حدود ۱۲.۵ درصد در کشور است، گفت: این بیماری در هر دو جنس زن و مرد با شیوع بالا وجود دارد و اگر شناسایی و درمان به موقع انجام گیرد قابل کنترل است و افراد باید در زمان ابتلا حتما از کمک‌های تخصصی بهره‌مند شود.

رسولیان گفت: بر همین اساس کمپینی برای مقابله و پیشگیری با افسردگی در جهت افزایش بهبود سلامتی جامعه در حال تشکیل است، البته باید توجه داشت که موضوع غمگین شدن با بیماری افسردگی متفاوت بوده چراکه غمگین شدن و یا تجربه حس غم مسئله‌ای فراگیر است و همه‌ی افراد در برابر مشکلات، خلق افسرده را تجربه می‌کنند و اگر چنین نباشد غیر طبیعی است.

وی تأکید کرد: افسردگی متفاوت از غمگین شدن است چرا که افسردگی مجموعه‌ای از علائم شامل غمگینی، کاهش انرژی و کاهش خواب، کاهش اشتها کم شدن تمرکز و افت عملکرد است و این علائم بر زندگی و عملکرد فرد تاثیر منفی گذاشته و توصیه می‌شود مردم به این علائم حساس بوده و در این موارد حتما از پزشکان و روانپزشکان کمک بگیرند.