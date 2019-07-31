به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه icasualties.org در گزارشی اعلام کرد: تعداد تلفات نظامیان آمریکا در افغانستان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

بر اساس گزارش این وبگاه که آمار تلفات متجاوزان غربی به عراق را ارائه می دهد، از سال ۲۰۰۱ تا ۳۰ جولای سال جاری ۳۵۷۶ نفر از نیروهای ائتلاف به سرکردگی آمریکا در افغانستان کشته شده که ۲۴۳۳ نفر آن‌ها تروریست های آمریکایی بوده‌اند.

گزارش این وبگاه در ادامه می افزاید: بیش از ۲۰ هزار نظامی نیز تا کنون (از سال ۲۰۰۱) در افغانستان زخمی شده‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است که سال گذشته میلادی ۱۴ و طی ۷ ماه گذشته نیز ۱۶ تروریست مرتبط با ارتش آمریکا، از جمله ۲ نفر در ۲۹ جولای جاری (۲ روز پیش) در مناطق مختلف افغانستان کشته شده اند.

این در حالیست که اشغال افغانستان سال ۲۰۰۱ با ۱۰۰ هزار نیروی ائتلاف بین‌المللی «آیساف» آغاز و در ژانویه ۲۰۱۵، ماموریت جدیدی موسوم به «حمایت قاطع» آغاز شد.

حدود ۱۴ هزار تروریست آمریکایی مدعی برعهده گرفتن مسئولیت آموزش نیروهای افغانستان هستند.

واشنگتن مدعی است در صورت صلح طالبان با دولت افغانستان شمار نیروهای خود در این کشور را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد!