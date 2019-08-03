به گزارش خبرنگار مهر، اسامی اعضای هیئت داوران مرحله مقدماتی چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اعلام شد. این مسابقات از دهم تیرماه در شهر مقدس قم آغاز شده است و مرحله فینال آن نیز در اصفهان برگزار خواهد شد.

بر همین اساس، اسامی داوران به تفکیک رشته ها بدین شرح می باشد:

رشته های قرائت تحقیق و حفظ کل:

سرپرست هیئت داوران: غلامرضا شاه‌میوه اصفهانی

تجوید: عباس امام جمعه، محمدجواد پناهی، احد اصل محمدی

لحن: احمد ابوالقاسمی، محمود لطفی نیا، رضا محمدپور

صوت: دکتر محمدحسین سعیدیان، حسن ربیعیان، حسن مختاری

وقف و ابتداء: دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی، حسین اخوان اقدم، دکتر سید احمد میریان

صحت حفظ: مهدی حسنی، مجید عربی

هادی حفظ: معتز آقایی

ناظر هیأت داوران: هاشم روغنی

رشته‌های قرائت ترتیل، حفظ ۱۰ و ۲۰ جزء: سرپرست هیئت داوران: دکتر محمدرضا ستوده نیا

تجوید: محمدرضا ابوالقاسمی، سعید قربانی، یوسف ایزدی

لحن: دکتر مهدی دغاغله، صالح اطهری فرد، عباس هاشمی

صوت: امین پویا، حسین رستمی، علی اکبر کاظمی

وقف و ابتداء: دکتر کریم دولتی، دکتر سعید رحمانی، دکتر محمدسعید فیاض

صحت حفظ: سید رضا میرموسایی، هاشم سلطانی نژاد

هادی حفاظ: رضا عابدین زاده

ناظر هیأت داوران: محمد بنیادی

رشته اذان:

سرپرست هیئت داوران: محمدحسین سبزعلی

صحت تلفظ و فصاحت الفاظ و عبارات: محمدرضا ابوالقاسمی، حبیب الله تربتیان

لحن: علی اکبر ملکشاهی، وحید وکیلی

صوت: دکتر محمدحسین سعیدیان، حسن رضائیان

آداب، شرایط و اجرای ممتاز: حسینعلی شریف، سیدعباس انجام

ناظر هیأت داوران: مسعود عنایتی مقدم

رشته دعاخوانی:

سرپرست هیئت داوران: محمدحسین سعیدیان

صحت قرائت، تجوید و وقف و ابتداء: محمدرضا پورزرگری، حجت‌الاسلام مرتضی حائری نسب

لحن: سیدعباس انجام، جمشید بذربخش

صوت: دکتر محمدحسین سعیدیان، مسعود عنایتی مقدم

اصول اجرا: حجت‌الاسلام جعفر واضحی، حجت‌الاسلام محمدمهدی متانت

ناظر هیأات داوران: سید کریم موسوی

رشته هم‌خوانی قرآن و هم سرایی:

سرپرست هیئت داوران: غلامرضا شاه‌میوه اصفهانی

لحن: مجتبی مینوتن، رضا شریفی، محمد جباری

صوت: اسماعیل مءمن ثانی، محمدرضا جنتی، حسن مختاری

هماهنگی و حسن اجرا: سید عباس انجام، علی اکبر کاظمی، ابوالفضل چمنی

متن و اداء: حسن حکیم باشی، دکتر ماجد نجاریان

آداب و شرایط: احمد لیالی

ناظر هیأت داوران: احمد لیالی

گفتنی است مسئولیت رئیس کمیته داوران بر عهده ی محمدتقی میرزاجانی است.

یادآور می‌شود مرحله مقدماتی چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از صبح روز پنجشنبه دهم مرداد ماه سال ۹۸ در استان قم آغاز شده و تا تاریخ ۳۰ مرداد ماه ادامه دارد.