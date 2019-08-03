به گزارش خبرنگار مهر، اسامی اعضای هیئت داوران مرحله مقدماتی چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اعلام شد. این مسابقات از دهم تیرماه در شهر مقدس قم آغاز شده است و مرحله فینال آن نیز در اصفهان برگزار خواهد شد.
بر همین اساس، اسامی داوران به تفکیک رشته ها بدین شرح می باشد:
رشته های قرائت تحقیق و حفظ کل:
سرپرست هیئت داوران: غلامرضا شاهمیوه اصفهانی
تجوید: عباس امام جمعه، محمدجواد پناهی، احد اصل محمدی
لحن: احمد ابوالقاسمی، محمود لطفی نیا، رضا محمدپور
صوت: دکتر محمدحسین سعیدیان، حسن ربیعیان، حسن مختاری
وقف و ابتداء: دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی، حسین اخوان اقدم، دکتر سید احمد میریان
صحت حفظ: مهدی حسنی، مجید عربی
هادی حفظ: معتز آقایی
ناظر هیأت داوران: هاشم روغنی
رشتههای قرائت ترتیل، حفظ ۱۰ و ۲۰ جزء: سرپرست هیئت داوران: دکتر محمدرضا ستوده نیا
تجوید: محمدرضا ابوالقاسمی، سعید قربانی، یوسف ایزدی
لحن: دکتر مهدی دغاغله، صالح اطهری فرد، عباس هاشمی
صوت: امین پویا، حسین رستمی، علی اکبر کاظمی
وقف و ابتداء: دکتر کریم دولتی، دکتر سعید رحمانی، دکتر محمدسعید فیاض
صحت حفظ: سید رضا میرموسایی، هاشم سلطانی نژاد
هادی حفاظ: رضا عابدین زاده
ناظر هیأت داوران: محمد بنیادی
رشته اذان:
سرپرست هیئت داوران: محمدحسین سبزعلی
صحت تلفظ و فصاحت الفاظ و عبارات: محمدرضا ابوالقاسمی، حبیب الله تربتیان
لحن: علی اکبر ملکشاهی، وحید وکیلی
صوت: دکتر محمدحسین سعیدیان، حسن رضائیان
آداب، شرایط و اجرای ممتاز: حسینعلی شریف، سیدعباس انجام
ناظر هیأت داوران: مسعود عنایتی مقدم
رشته دعاخوانی:
سرپرست هیئت داوران: محمدحسین سعیدیان
صحت قرائت، تجوید و وقف و ابتداء: محمدرضا پورزرگری، حجتالاسلام مرتضی حائری نسب
لحن: سیدعباس انجام، جمشید بذربخش
صوت: دکتر محمدحسین سعیدیان، مسعود عنایتی مقدم
اصول اجرا: حجتالاسلام جعفر واضحی، حجتالاسلام محمدمهدی متانت
ناظر هیأات داوران: سید کریم موسوی
رشته همخوانی قرآن و هم سرایی:
سرپرست هیئت داوران: غلامرضا شاهمیوه اصفهانی
لحن: مجتبی مینوتن، رضا شریفی، محمد جباری
صوت: اسماعیل مءمن ثانی، محمدرضا جنتی، حسن مختاری
هماهنگی و حسن اجرا: سید عباس انجام، علی اکبر کاظمی، ابوالفضل چمنی
متن و اداء: حسن حکیم باشی، دکتر ماجد نجاریان
آداب و شرایط: احمد لیالی
ناظر هیأت داوران: احمد لیالی
گفتنی است مسئولیت رئیس کمیته داوران بر عهده ی محمدتقی میرزاجانی است.
یادآور میشود مرحله مقدماتی چهل و دومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم از صبح روز پنجشنبه دهم مرداد ماه سال ۹۸ در استان قم آغاز شده و تا تاریخ ۳۰ مرداد ماه ادامه دارد.
نظر شما