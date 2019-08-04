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۱۳ مرداد ۱۳۹۸، ۹:۵۳

مراسم جشن ازدواج آسمانی در دشتی برگزار شد

مراسم جشن ازدواج آسمانی در دشتی برگزار شد

دشتی - همزمان با سالروز ازدواج حضرت امام علی(ع) و حضرت فاطمه (س) مراسم جشن ازدواج آسمانی در مصلی امام خامنه ای شهر خورموج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید توکلیان رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی شنبه شب در این مراسم اظهار داشت: این مراسم برای نهمین سال پیاپی با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی برگزار می شود.

وی افزود: در این مراسم جشن ازدواج چهار زوج جوان به صورت رسمی و در اوج سادگی برگزار شد.

توکلیان بیان کرد: همچنین برای ۱۴ زوج جوان که مهریه آنها ۱۴ سکه بوده هدایایی نیز به آنها اهدا شد.

امام جمعه موقت خورموج نیز گفت: انتخاب های ما باید عاقلانه باشد و بر اساس معیار باشد ولی ما کمتر مشاهده می کنیم که نتیجه آن پدیده طلاق می شود.

حجت الاسلام سید مهدی طاهری افزود: خداوند برای جوان پاک زن پاک می دهد و جوانان باید رفیق پدر ومادر باشند و هر تصمیمی که می خواهند بگیرند با مشورت آنها باشد.

وی با بیان اینکه بیشتر ازدواج ها احساسی شده است، تصریح کرد: خانواده ها در انتخاب ها دقت داشته باشند و در مورد دختر و پسر تحقیق کنند.

کد مطلب 4683929

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