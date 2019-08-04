مراسم جشن ازدواج آسمانی در دشتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سعید توکلیان رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی شنبه شب در این مراسم اظهار داشت: این مراسم برای نهمین سال پیاپی با مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی برگزار می شود.

وی افزود: در این مراسم جشن ازدواج چهار زوج جوان به صورت رسمی و در اوج سادگی برگزار شد.

توکلیان بیان کرد: همچنین برای ۱۴ زوج جوان که مهریه آنها ۱۴ سکه بوده هدایایی نیز به آنها اهدا شد.

امام جمعه موقت خورموج نیز گفت: انتخاب های ما باید عاقلانه باشد و بر اساس معیار باشد ولی ما کمتر مشاهده می کنیم که نتیجه آن پدیده طلاق می شود.

حجت الاسلام سید مهدی طاهری افزود: خداوند برای جوان پاک زن پاک می دهد و جوانان باید رفیق پدر ومادر باشند و هر تصمیمی که می خواهند بگیرند با مشورت آنها باشد.

وی با بیان اینکه بیشتر ازدواج ها احساسی شده است، تصریح کرد: خانواده ها در انتخاب ها دقت داشته باشند و در مورد دختر و پسر تحقیق کنند.