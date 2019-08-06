به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو بین المللی چین در گزارشی نوشت: پیتر ناوارو مشاور تجاری کاخ سفید روز یکشنبه ۱۴ مرداد (۴ اوت) گفت، درصورتی که چین دست از به ادعای او، «هفت خطا» بردارد آمریکا افزایش تعرفه بر کالاهای چینی را لغو خواهد کرد. وی ضمنا افزود که آمریکا در حال آماده شدن برای مذاکرات ماه سپتامبر با چین است. آمریکا در حالی که چماق تعرفه را برداشته و خطاهای جعلی را به چین نسبت می‎دهد، خواستار ادامه مذاکرات با چین نیز هست. این منطق آمریکایی‎ها واقعا مضحک است.

این به اصطلاح «هفت خطا» که از سوی ناورو مطرح شد، شامل حفاظت از حق مالکیت معنوی، انتقال فناوری، پرداخت کمک هزینه به شرکت های دولتی و کنترل بر فنتانیل و چند مورد دیگر است. همه این اظهارات، ادعاهای قدیمی برای پنهان کردن واقعیت و سیاه نمایی درباره چین است و تنها سفسطه‎گری و اتهام‎های بی‎پایه‎ آمریکایی‎ها را نشان می‎دهد.

برای نمونه، دفاع از حق مالکیت معنوی یکی از نیازهای اصلی چین برای تحقق توسعه نوآورانه است و پیشرفت چین در زمینه دفاع از حق ملکیت معنوی در سال‎های اخیر مورد تایید گسترده جامعه بین المللی قرار گرفته است. در نیمه اول سال ۲۰۱۹ میلادی، تعداد درخواست‎های خارجی برای ثبت حق مالکیت معنوی در چین به ۷۸ هزار مورد رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۸.۶ درصد بیشتر شده و همین طور تعداد درخواست‎های خارجی برای ثبت برندهای تجاری در چین به ۱۲۷ هزار مورد رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۵.۴ درصد افزایش یافته است. این آمارها عزم راسخ نوآوران خارجی نسبت به دفاع از حق مالکیت معنوی را نشان می‎دهد. سازمان حق مالکیت معنوی جهان اخیرا با انتشار رتبه بندی کشورهای نوآور جهان در سال ۲۰۱۹ میلادی اعلام کرد، چین از رتبه هفدهم در سال ۲۰۱۸ میلادی به رتبه چهاردهم این فهرست رسیده است. فرانسیس گوری، نماینده ارشد این سازمان در همین مورد گفت، چین اکنون یکی از رهبران نظام دفاع از حق مالکیت معنوی در سراسر جهان به شمار می‎رود.

درباره کنترل بر سؤ مصرف فنتانیل نیز هم‎اکنون در چین، ۲۵ مورد مربوط به فنتانیل در حال اجرا است که بیش از ۲۱ مورد آن از سوی سازمان ملل اعلام شده است. اول ماه مه، چین هرگونه استفاده از فنتانیل را در فهرست سوء مصرف مواد مخدر اعلام کرد که جدی تر از تدابیر آمریکا دراین زمینه است و در عین حال مورد ارزیابی عالی جامعه بین المللی از جمله اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا نیز قرار گرفت. اصلی ترین دلیل سوء مصرف فنتنایل در آمریکا، مربوط به تجویز داروهای مسکن و همین طور در پیش گرفتن اقدام‎های ناکارآمد مبارزه با مواد مخدر است و هیچ ارتباطی با ورود فنتانیل از کشورهای دیگر به آمریکا ندارد و از این بابت مسوولیتی متوجه چین نمی‎شود.

می توان گفت که همه هفت خطای مورد اشاره ناوارو، اتهام‎های بی‎پایه و در راستای سیاه‎نمایی درباره چین هستند. هدف او برای اشاره مجدد به این مسائل جلوگیری از مخالفت‎های داخلی با اعلام خبر افزایش ۱۰ درصدی تعرفه بر ۳۰۰ میلیارد دلار کالاهای واراداتی از چین است. محافل مختلف آمریکا معتقدند که این اقدام آسیبی جدی بر اقتصاد آمریکا وارد خواهد کرد. گروه اندکی از آمریکایی‎ها با نادیده گرفتن این حقیقت، به طور مداوم ضمن سیاه نمایی درباره چین و پیدا کردن بهانه برای افزایش تعرفه، قصد دارند مسوولیت آسیب رساندن به اقتصاد آمریکا را گردن دیگران بیاندازند.

اما حقیقت را نمی‎توان پنهان کرد. سلطه‎جویی تجاری نهایتاً به خود آمریکا آسیب می‎رساند و مصرف‌کنندگان و شرکت‎های آمریکایی باید هزینه آن را بپردازند. براساس تازه‎ترین پژوهش انجام شده از سوی گولدمن و ساکس، در پی دور قبلی افزایش تعرفه بر ۲۰۰ میلیارد دلار کالاهای وارداتی از چین میزان تورم ۰.۲ درصد در این کشور افزایش پیدا کرد و در صورت افزایش ۱۰ درصدی تعرفه بر ۳۰۰ میلیارد دلار کالای چینی، تورم در آمریکا بار دیگر ۰.۵ درصد افزایش پیدا می‎کند.

رسانه‎های گروهی آمریکا دو روز پیش در مصاحبه با ناورو از او پرسیدند که چه کسی باید هزینه افزایش تعرفه بپردازد؟ با وجود آنکه او گفت مصرف کنندگان آمریکایی هزینه افزایش تعرفه‎ها را نخواهند پرداخت اما مجری سی ان ان به نقل از شرکت لازبای آمریکا عنوان کرد، پس از دور قبلی افزایش تعرفه‎ها این شرکت مجبور شده قیمت مبل‎های خود را از ۱۲۰ به ۱۶۲ دلار افزایش دهد. مجری تلویزیون فاکس نیز خاطر نشان کرد، وزارت بازرگانی آمریکا پذیرفته است که افزایش تعرفه‎ها باعث گران شدن کالاها خواهد شد اما ناورو این بار هم ترجیح داد که همه این شواهد و مدارک را نبیند و نشنود.

افزایش یک جانبه تعرفه بر کالاهای چینی، سرآغاز اصطکاک تجاری میان چین و آمریکا بود و اگر دو طرف بتوانند به توافق برسند تمام تعرفه‎ها باید لغو شود. برخی از آمریکایی ها اگر بخواهند مسایل را حل کنند، باید اولا برابری و احترام به دیگران بیاموزند و شناخت مشترک رهبران دو کشور در اوزاکا را بار دیگر دوره کنند.