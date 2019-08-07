پیام تبریک نیروی انتظامی به مناسب روز خبرنگار

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این پیام آمده است: «ن والقلم و مایسطرون (سوره قلم آیه ۱)

خبرنگاران طلایه داران جبهه دانایی و آگاهی به عنوان چشمان تیزبین و زبان گویای مردم، با قلم و اندیشه خود دلسوزانه به بیان حق و دفاع از مصالح عموم می پردازند و قطعا گام برداشتن در مسیر روشنگری، اطلاع رسانی، مطالبه گری و تنویر افکار عمومی، وظیفه و رسالت سنگینی است که جز با خدمت صادقانه، همت مجاهدانه، صبر و بردباری میسر نخواهد شد.

۱۷ مرداد ماه سالروز شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار فرصت مغتنمی است برای ادای احترام به مقام شامخ شهدای رسانه که جان شیرین خود را در راه برافراشتن بیرق بزرگ آگاهی بخشی، پاسداری و حراست از عدالت علوی و اندیشه انقلابی، خالصانه و بی ادعا نثار کرده اند.

این پیام می افزاید: امروز نقش و جایگاه رسانه ها خصوصا فضای مجازی در دگرگونی و تغییرات عرصه های مختلف زندگی انسان ها به سرعت در حال گسترش بوده و مخاطبان خود را تحت بمباران اطلاعات قرار می دهند؛ بنابراین، در زمانه ای که رسانه های استکباری با طرح پارادایم جهانی شدن و فرهنگ آمریکایی شدن در پی استحاله فرهنگی و تحمیل سبک و الگوی زندگی غربی- لیبرالیستی به ملت های آزاده و دارای فرهنگ اصیل هستند و از سوی دیگر القاء ناکارآمدی نظام ها و دیگر الگوهای پیشرفت و تعالی در صدر اهداف و طرح های رسانه ای نظام های استبدادی قرار دارد، در چنین شرایطی وظیفه خبرنگاران و اصحاب رسانه در زمینه اطلاع رسانی، روشنگری و انتقال اخبار موثق سخت تر است.

نیروی انتظامی در این پیام تلاش های بی وقفه خبرنگاران در عرصه خبر و اطلاع رسانی صحیح را قابل تقدیر دانست و تأکید کرد: خبرنگاران با خصلت حق جویی و حق طلبی نقشی موثر و ماندگاری در جامعه دارند و تلاش این قشر در بیان حقایق شایسته بهترین تکریم هاست.