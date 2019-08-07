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۱۶ مرداد ۱۳۹۸، ۱۸:۰۷

پیام تبریک نیروی انتظامی به مناسب روز خبرنگار

پیام تبریک نیروی انتظامی به مناسب روز خبرنگار

ناجا در پیامی به مناسبت روز خبرنگار آورده است: ۱۷ مرداد سالروز شهادت محمود صارمی فرصت مغتنمی است برای ادای احترام به مقام شهدای رسانه که جان شیرین خود را در راه آگاهی بخشی نثار کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این پیام آمده است: «ن والقلم و مایسطرون (سوره قلم آیه ۱)

خبرنگاران طلایه داران جبهه دانایی و آگاهی به عنوان چشمان تیزبین و زبان گویای مردم، با قلم و اندیشه خود دلسوزانه به بیان حق و دفاع از مصالح عموم می پردازند و قطعا گام برداشتن در مسیر روشنگری، اطلاع رسانی، مطالبه گری و تنویر افکار عمومی، وظیفه و رسالت سنگینی است که جز با خدمت صادقانه، همت مجاهدانه، صبر و بردباری میسر نخواهد شد.

۱۷ مرداد ماه سالروز شهادت محمود صارمی و روز خبرنگار فرصت مغتنمی است برای ادای احترام به مقام شامخ شهدای رسانه که جان شیرین خود را در راه برافراشتن بیرق بزرگ آگاهی بخشی، پاسداری و حراست از عدالت علوی و اندیشه انقلابی، خالصانه و بی ادعا نثار کرده اند.

این پیام می افزاید: امروز نقش و جایگاه رسانه ها خصوصا فضای مجازی در دگرگونی و تغییرات عرصه های مختلف زندگی انسان ها به سرعت در حال گسترش بوده و مخاطبان خود را تحت بمباران اطلاعات قرار می دهند؛ بنابراین، در زمانه ای که رسانه های استکباری با طرح پارادایم جهانی شدن و فرهنگ آمریکایی شدن در پی استحاله فرهنگی و تحمیل سبک و الگوی زندگی غربی- لیبرالیستی به ملت های آزاده و دارای فرهنگ اصیل هستند و از سوی دیگر القاء ناکارآمدی نظام ها و دیگر الگوهای پیشرفت و تعالی در صدر اهداف و طرح های رسانه ای نظام های استبدادی قرار دارد، در چنین شرایطی وظیفه خبرنگاران و اصحاب رسانه در زمینه اطلاع رسانی، روشنگری و انتقال اخبار موثق سخت تر است.

نیروی انتظامی در این پیام تلاش های بی وقفه خبرنگاران در عرصه خبر و اطلاع رسانی صحیح را  قابل تقدیر دانست و تأکید کرد: خبرنگاران با خصلت حق جویی و حق طلبی نقشی موثر و ماندگاری در جامعه دارند و تلاش این قشر در بیان حقایق شایسته بهترین تکریم هاست.

کد مطلب 4687558

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