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۲۰ مرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۴۶

نماینده مردم پل‌دختر در مجلس مطرح کرد:

بازسازی محور خرم‌آباد- پلدختر ۳۰ ماه طول می‌کشد

بازسازی محور خرم‌آباد- پلدختر ۳۰ ماه طول می‌کشد

پلدختر- نماینده مردم پل‌دختر در مجلس شورای اسلامی گفت: بازسازی جاده پلدختر- خرم‌آباد بر اساس قرارداد با قرارگاه خاتم الانبیاء ۳۰ ماه طول می‌کشد که باید تسریع شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیدرضا کاظمی امروز یکشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان پلدختر اظهار داشت: عملیات اجرایی پروژه بازسازی جاده خرم‌آباد- پلدختر به طول ۴۸ کیلومتر آغاز شده است و قطعه یک آن
به طول حدود ۱۷ کیلومتر از تنگ گاوزرده تا تنگ تیر در حال اجرا است.

وی افزود: این پروژه با پیمانکاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) نه تنها به عنوان یک پیمانکار بلکه به عنوان یک همراه برای وزارت راه اجرا و در فاصله زمانی کم به پایان می رسد و سایر قطعات به پیمان گذاشته شده است.

نماینده مردم پل‌دختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی گفت: بازسازی جاده پلدختر- خرم آباد بر اساس قرار داد با قرارگاه خاتم الانبیا ۳۰ ماه است که در جهت تسریع آن باید مطالبه گر بود و برای اجرای آن ۷۵۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

کاظمی افزود: سیل خسارات زیادی به زیرساخت ها،  جاده ها و راه های مواصلاتی شهرستان پلدختر وارد کرده که تا کنون یکسری از این پل ها بازسازی و بازگشایی شده و پل های «پران پرویز»، «کیان آباد» و «برگلان سوخته»   که در وضعیت نامناسبی ناشی از آسیب های سیل قرار دارند در حال ساخت هستند.

وی به جاده فعلی پلدختر- خرم آباد اشاره و یادآور شد: این جاده در حالت کنونی به صورت اضطراری ایجادشده و به طور حتم با نخستین بارندگی و رانش مسدود خواهد شد که بازسازی آن مطالبه به حق مردم پلدختر است.

نماینده مردم پل‌دختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی افزود : مسیر «دهلیج» به عنوان جاده جایگزین محور پلدختر -خرم آباد که به آزاد راه پل زال – خرم آباد متصل می شود و ۱۵ کیلومتر آن از دهلیج تا آبسرده نیار به روکش آسفالت دارد که در دستور کار است.

کاظمی گفت: با آسفالت مسیر دهلیج ارتباط مردم شهرستان به مرکز استان آسان می شود و برای شهرستان یک جاده دسترسی خوب است.

کد مطلب 4690188

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