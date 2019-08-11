به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیدرضا کاظمی امروز یکشنبه در مراسم تجلیل از خبرنگاران شهرستان پلدختر اظهار داشت: عملیات اجرایی پروژه بازسازی جاده خرم‌آباد- پلدختر به طول ۴۸ کیلومتر آغاز شده است و قطعه یک آن

به طول حدود ۱۷ کیلومتر از تنگ گاوزرده تا تنگ تیر در حال اجرا است.

وی افزود: این پروژه با پیمانکاری قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) نه تنها به عنوان یک پیمانکار بلکه به عنوان یک همراه برای وزارت راه اجرا و در فاصله زمانی کم به پایان می رسد و سایر قطعات به پیمان گذاشته شده است.

نماینده مردم پل‌دختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی گفت: بازسازی جاده پلدختر- خرم آباد بر اساس قرار داد با قرارگاه خاتم الانبیا ۳۰ ماه است که در جهت تسریع آن باید مطالبه گر بود و برای اجرای آن ۷۵۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده است.

کاظمی افزود: سیل خسارات زیادی به زیرساخت ها، جاده ها و راه های مواصلاتی شهرستان پلدختر وارد کرده که تا کنون یکسری از این پل ها بازسازی و بازگشایی شده و پل های «پران پرویز»، «کیان آباد» و «برگلان سوخته» که در وضعیت نامناسبی ناشی از آسیب های سیل قرار دارند در حال ساخت هستند.

وی به جاده فعلی پلدختر- خرم آباد اشاره و یادآور شد: این جاده در حالت کنونی به صورت اضطراری ایجادشده و به طور حتم با نخستین بارندگی و رانش مسدود خواهد شد که بازسازی آن مطالبه به حق مردم پلدختر است.

نماینده مردم پل‌دختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی افزود : مسیر «دهلیج» به عنوان جاده جایگزین محور پلدختر -خرم آباد که به آزاد راه پل زال – خرم آباد متصل می شود و ۱۵ کیلومتر آن از دهلیج تا آبسرده نیار به روکش آسفالت دارد که در دستور کار است.

کاظمی گفت: با آسفالت مسیر دهلیج ارتباط مردم شهرستان به مرکز استان آسان می شود و برای شهرستان یک جاده دسترسی خوب است.