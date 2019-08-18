خودروی الکتریکی با ۱۲۰۰ اسب بخار قدرت ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، به نظر می رسد «رودستر»( Roadster )تسلا تنها خودروی الکتریکی قدرتمندی نیست که در آینده عرضه می شود. در همین راستا استارت آپی جدید به نام Drako Motors از طرح خودروی GTE رونمایی کرده است. این یک خودروی الکتریکی صندوق دار است که قدرت رقابت با همتایان قدرتمند خود، بدون در نظر گرفتن سوختشان را دارد.

این خودرو دارای چهار موتور است و ۱۲۰۰ اسب بخار قدرت دارد. گشتاور آن نیز ۶۵۰۰ فوت بر پوند اعلام شده است. هر چند این قدرتمندترین خودروی جهان نیست، اما سرعت خارق العاده ای خواهد داشت.

این استارت آپ هنوز اعلام نکرده خودرو در چه مدت زمانی سرعت خود را از صفر به ۱۰۰ کیلومتر برساعت می رساند. اما بیشترین سرعت این خودرو ۲۰۶ مایل برساعت اعلام شده که نسبت به بسیاری از خودروهای الکتریکی بالاتر است. همچنین در این وسیله نقلیه الکتریکی از قطعات باکیفیت از جمله ترمزهای سرامیکی ‌Brembo استفاده می شود.

خودروی مذکور براساس شاسی Fisker Karma ساخته می شود اما ظرفیت ۴ سرنشین و بارهای آنها را نیز دارد.

GTA مجهز به یک باتری ۹۰ کیلووات ساعتی خواهد بود و مشخص نیست با یک بار شارژ چه مسافتی را طی می کند. اما باید توجه داشت استفاده از چهار موتور در خودرو با توجه به مشخصات دیگر خودرو، به باتری فشار می آورد.

با وجود تمام آنچه گفته شد به نظر می رسد استارت آپ Drako تصمیم دارد این خودرو را به طور واقعی بسازد. تولید آن به زودی شروع می شود و طبق پیش بینی ها نخستین محموله خودروهای GTA در ۲۰۲۰ ارائه خواهند شد.

این خودروساز قصد دارد فقط ۲۵ نمونه از این خودرو بسازد و با قیمت ۱.۲۵ میلون دلار بفروشد. این در حالی است که تسلا «رودستر» با بهای ۲۰۰ هزار دلار عرضه می شود.