  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۷ مرداد ۱۳۹۸، ۱۱:۵۰

خودروی الکتریکی با ۱۲۰۰ اسب بخار قدرت ساخته می شود

خودروی الکتریکی با ۱۲۰۰ اسب بخار قدرت ساخته می شود

یک استارت آپ تصمیم دارد خودروی الکتریکی با ۴ موتور و ۱۲۰۰ اسب بخار قدرت بسازد که بالاترین سرعت آن ۲۰۶ مایل برساعت است. نخستین محموله این خودرو ۲۰۲۰ میلادی ارائه می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت،  به نظر می رسد «رودستر»( Roadster )تسلا تنها  خودروی الکتریکی قدرتمندی نیست که در آینده عرضه می شود. در همین راستا استارت آپی جدید به نام Drako Motors  از طرح خودروی GTE رونمایی کرده است. این یک خودروی الکتریکی صندوق دار است که  قدرت رقابت با  همتایان قدرتمند خود، بدون در نظر گرفتن سوختشان را دارد.

این خودرو دارای چهار موتور است و ۱۲۰۰ اسب بخار قدرت دارد. گشتاور آن نیز ۶۵۰۰ فوت بر پوند اعلام شده است. هر چند این قدرتمندترین خودروی جهان نیست، اما سرعت خارق العاده ای خواهد داشت.  

این استارت آپ هنوز اعلام نکرده خودرو در چه مدت زمانی سرعت خود را از صفر به ۱۰۰ کیلومتر برساعت می رساند. اما بیشترین سرعت این خودرو ۲۰۶ مایل برساعت اعلام شده که نسبت به بسیاری از خودروهای الکتریکی بالاتر است. همچنین در این وسیله نقلیه الکتریکی از قطعات باکیفیت از جمله ترمزهای سرامیکی ‌Brembo استفاده می شود.

خودروی مذکور براساس شاسی Fisker Karma  ساخته می شود اما ظرفیت ۴ سرنشین و بارهای آنها را نیز دارد.

 GTA مجهز به یک باتری ۹۰ کیلووات ساعتی خواهد بود و مشخص نیست با یک بار شارژ چه مسافتی را طی می کند. اما باید توجه داشت استفاده از چهار موتور در خودرو  با توجه به مشخصات دیگر خودرو، به باتری فشار می آورد.  

با وجود تمام آنچه گفته شد به نظر می رسد استارت آپ Drako  تصمیم دارد این خودرو را به طور واقعی بسازد. تولید آن به زودی شروع می شود و طبق پیش بینی ها نخستین  محموله خودروهای GTA در ۲۰۲۰ ارائه خواهند شد.

این خودروساز قصد دارد فقط ۲۵ نمونه از این خودرو بسازد و با قیمت ۱.۲۵ میلون دلار بفروشد. این در حالی است که  تسلا «رودستر» با بهای ۲۰۰ هزار دلار عرضه می شود. 

کد مطلب 4695426
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها