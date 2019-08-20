به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، رسول ابافت در بازدید از دانشگاه پیام نور استان کردستان و مرکز سنندج گفت: صیانت از حقوق دانشگاه، دانشجویان و پیشگیری از مشکلات و یا حل موارد احتمالی از رویکردهای دفتر حقوقی دانشگاه است.

وی با تاکید بر عزم جدی مجموعه دانشگاه برای کیفیت بخشی به خدمات علمی و فرهنگی گفت: باید دانشگاه پیام نور در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی متناسب با نیاز جامعه نقش افرینی موثر و هدفمند داشته باشد.

وی در جمع کارکنان و اساتید مرکز سنندج افزود: رسیدگی به مسائل و مشکلات مجموعه دانشگاه، پاسخگویی مستدل و مناسب به پرونده های حقوقی و رفع اختلافات احتمالی با سازمان ها و اشخاص دیگر از رویکردهای دفتر حقوقی دانشگاه پیام نور است.

همچنین یعقوب احمدی رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت املاک و مسائل حقوقی این دانشگاه گفت: توجه به حقوق دانشجویان، صیانت از سرمایه های مادی و انسانی دانشگاه از اولویت های کاری این مجموعه است.