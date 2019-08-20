  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ مرداد ۱۳۹۸، ۱۴:۵۸

مدیرکل حقوقی دانشگاه تاکید کرد؛

نقش‌آفرینی موثر دانشگاه پیام نور متناسب با نیازهای جامعه

نقش‌آفرینی موثر دانشگاه پیام نور متناسب با نیازهای جامعه

مدیرکل حقوقی دانشگاه پیام نور گفت: این دانشگاه باید در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی متناسب با نیاز جامعه نقش آفرینی موثر و هدفمند داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، رسول ابافت در بازدید از دانشگاه پیام نور استان کردستان و مرکز سنندج گفت: صیانت از حقوق دانشگاه، دانشجویان و پیشگیری از مشکلات و یا حل موارد احتمالی از رویکردهای دفتر حقوقی دانشگاه است.

وی با تاکید بر عزم جدی مجموعه دانشگاه برای کیفیت بخشی به خدمات علمی و فرهنگی گفت: باید دانشگاه پیام نور در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی متناسب با نیاز جامعه نقش افرینی موثر و هدفمند داشته باشد.

وی در جمع کارکنان و اساتید مرکز سنندج افزود: رسیدگی به مسائل و مشکلات مجموعه دانشگاه، پاسخگویی مستدل و مناسب به پرونده های حقوقی و رفع اختلافات احتمالی با سازمان ها و اشخاص دیگر از رویکردهای دفتر حقوقی دانشگاه پیام نور است.

همچنین یعقوب احمدی رئیس دانشگاه پیام نور استان کردستان در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت املاک و مسائل حقوقی این دانشگاه گفت: توجه به حقوق دانشجویان، صیانت از سرمایه های مادی و انسانی دانشگاه از اولویت های کاری این مجموعه است.

کد مطلب 4697399
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه